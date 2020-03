Schon wieder: Unbekannte brechen in Feuerwehrhaus ein

Aus dem Feuerwehrhaus Nord stehlen unbekannte Einbrecher einen kompletten Satz hydraulischer Rettungsgeräte (Rettungsschere und Spreizer).

Rodgau – Die Täter brachen eine sogenannte Durchschlupftür in den großen Toren der Fahrzeughalle auf. Die Tat wurde am Freitag oder in der Nacht zum Freitag verübt. Knapp zwei Wochen zuvor hatten Einbrecher aus dem Feuerwehrhaus Mitte einen hydraulischen Spreizer und ein Funkgerät entwendet. In „Mitte“ fand am Samstag ein erneuter Einbruchsversuch statt, wie die Polizei auf Anfrage mitteilt.

Spektakulärer Einbruch in Rodgau: Einbrecher ließen rund einhundert neue Fahrräder mitgehen. Ihr Gesamtwert ist riesig.

eh

Quelle: op-online.de