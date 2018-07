Polizei stoppt Autofahrer für Verkehrsuntersuchung

Im Auftrag der Stadt Rodgau

Rodgau - „Wo kommen Sie her? Wo fahren Sie hin?“ Mit solchen Fragen müssen Verkehrsteilnehmer in der nächsten Zeit rechnen, wenn sie in Rodgau von der Polizei gestoppt werden. Die Befragung gehört zu einer Verkehrsuntersuchung im Auftrag der Stadt Rodgau.