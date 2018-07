Zeltlager der KjG Jügesheim hat begonnen

Jügesheim - Die zweite Hälfte der Sommerferien ist für die KjG Jügesheim traditionell Zeltlagerzeit. Am Samstagmorgen brachen mehr als 70 Kinder und einige Betreuer an der Georg-Büchner-Schule Richtung Pfälzer Wald auf.

Im Lemberg, nicht weit von Pirmasens, hatte der Vortrupp am Freitag eine kleine Stadt aufgebaut. Die Kinder werden am Dienstag, 24. Juli, gegen 16 Uhr wieder zurückerwartet. Sie kommen mit dem Bus, der zuvor mehr als 75 13- bis 17-Jährige ins KjG-Jugendlager gefahren hat. Auch die treffen sich morgens um 9 Uhr in der Berthold-Brecht-Straße, um das Gepäck zu verladen und sich für zehn Tage von Eltern und Smartphone zu verabschieden. (lö)

Quelle: op-online.de