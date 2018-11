Rodgauer Adventsmarkt: Rennen der zweibeinigen Rentiere

Jügesheim - Beim Adventsmarkt am Rathaus wird erstmals ein Schlittenrennen ausgetragen. Am Samstag, 1. Dezember, ist es soweit. Gewerbevereinsvorsitzender Berthold Schüßler hat nur einen Wunsch an das Wetter: Hoffentlich schneit es nicht! Von Ekkehard Wolf

Nicht auf Kufen, sondern auf Rollen sollen die Schlitten über die Hintergasse eilen. Schnee würde da nur stören – es wäre zu glatt und die Mannschaften könnten ausrutschen. Die Rennschlitten stammen aus der Werkstatt von Martin Born in Dudenhofen. „Ich habe so was auch zum ersten Mal gemacht“, sagt der Schreinermeister, der auch Vize-Vorsitzender des Gewerbevereins ist. Normalerweise baut er Küchen und Möbel oder montiert Türen und Fenster. Für den Gaudi-Wettkampf spart der Gewerbeverein nicht am Material: Die Kosten für Holz und Rollen summieren sich pro Schlitten auf rund 200 Euro.

Die Fahrzeuge machen einen stabilen Eindruck. Am Samstag werden sie so manchen Rempler aushalten müssen, wenn jede Sekunde zählt. Eine rutschfeste Bodenplatte, abgerundete Kanten und andere Details sollen die Unfallgefahr minimieren. Die Rollen mit 20 Zentimetern Durchmesser sind mit Gummi bezogen, um nicht allzu viel Lärm zu überzeugen. „Aber es sind keine Luftreifen“, warnt Born, „so gnädig sind wir nicht mit dem Nikolaus.“ Auch eine Federung fehlt. Die Fahrer sollten also über gutes Sitzfleisch verfügen, schließlich ist die Rennstrecke gepflastert.

Zwei Mannschaften treten gegeneinander an. Jede besteht aus drei Personen: einem Rentier, einem Nikolaus/Weihnachtsmann und einem Elfen. Das Rentier zieht, der Elf schiebt und der Weihnachtsmann sitzt. Damit das Schlittenrennen kein Wagenrennen wird, hat Martin Born auf jedes rollende Gefährt einen Kinderschlitten montiert. Eines der beiden Exemplare stammt noch aus seiner Kindheit: Das Modell „Davos“ aus Holz mit Stahlkufen ist einfach unverwüstlich. „Eigentlich wollten wir im Baumarkt neue Schlitten kaufen“, erzählt Martin Born, „da gibt es aber keine Schlitten aus Holz mehr.“

Beim Schlittenrennen am Samstag kommt es übrigens nicht nur auf spurtstarke Läufer an. Die Dreierteams müssen auch Geschicklichkeitsaufgaben erledigen: Päckchen packen, Sterne ausschneiden und zum Schluss einen Christbaum schmücken. Das Schlittenrennen wird von 14.15 bis 16 Uhr ausgetragen. Wer mitmachen möchte, kann sich noch per E-Mail an info@gv-rodgau.de anmelden. Die Idee zu dieser Gaudi stammt von Berthold Schüßler, dem auch die Krautmeisterschaft beim Herbstmarkt in Dudenhofen zu verdanken ist. Als er kürzlich seinen 60. Geburtstag feierte, durfte er als Erster eine Probefahrt auf einem Rollschlitten absolvieren. Wie viele blaue Flecken er davontrug, ist nicht überliefert.

