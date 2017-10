Suppenküche „5 und 2“ sucht Freiwillige und Spender

Nicht nur einfach abgefüttert

Nieder-Roden - Viele freiwillige Helfer packen wieder an, damit Bedürftige zu einem warmen Mittagessen kommen und ein bisschen Abwechslung in ihrem Alltag haben. Deswegen ist jeden Mittwoch in der Pfarrgemeinde St. Matthias in Nieder-Roden Stühlerücken angesagt. Von Simone Weil