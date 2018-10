Mit 150 Sachen über den See

Modellflieger haben optimale Bedingungen

+ Den Temperaturen nach zu urteilen herrschte am Wochenende zwar fast noch Badewetter, der See gehörte aber alleine den Modellfliegern.

Nieder-Roden - Zum sechsten Mal veranstaltete der Flug- und Modellbau Club Dietzenbach am Wochenende sein Wasserflugtreffen am Badesee in Nieder-Roden. Die Teilnehmer freuten sich an den beiden Flugtagen über optimale Bedingungen.