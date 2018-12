Sarina Dadkah (17) erhält Kulturförderpreis der Stadt

Rodgau - Kunst und Freiheit gehören für sie untrennbar zusammen: Sarina Dadkah (17) erhält den Kulturförderpreis der Stadt Rodgau. Das hat eine Jury aus Mitgliedern des Magistrats und des Kulturausschusses am Montagabend beschlossen.

+ Sarina Dadkah erhält den Kulturförderpreis © Stadt (p) „Seit meiner Kindheit ist Kunst für mich ein Zufluchtsort und ein Mittel, um mich als Person auszudrücken und zu öffnen“, schreibt die junge Frau. Sie wurde im Iran geboren, „wo Meinungsfreiheit und Kunst strikt verboten sind“, wie sie schreibt. Das Zeichnen habe ihr in der Anfangszeit in der Bundesrepublik geholfen, Anschluss zu finden. Zeichnungen und Gemälde von Sarina Dadkah waren schon mehrmals in Rodgau zu sehen. Zweimal wirkte sie an der Ausstellung Jugend-Art mit, von 2016 bis 2018 auch an der Rodgau-Art. Außerdem gestaltete sie einen Kalender für die Caritas. Sarina Dadkah ist Schülerin der Heinrich-Böll-Schule.

„Mit meinen Zeichnungen drücke ich meine Gefühle und Gedanken aus“, formulierte die junge Künstlerin 2016 im Ausstellungskatalog der Rodgau-Art: „Ich zeichne, was in meinem Leben passiert. Mein Traum ist Künstlerin zu sein und etwas zu bewegen.“ Der Kulturförderpreis will dazu beitragen, dass dieser Traum Wirklichkeit wird. Die Stadt unterstützt damit Künstler am Anfang ihrer Laufbahn, „bei denen eine außerordentliche künstlerische Begabung erkennbar ist“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die Auszeichnung ist mit 2 500 Euro dotiert. Sie soll die Preisträgerin unterstützen und motivieren.

Die 17-Jährige hat ein großes Ziel: „Ich möchte Menschen zeigen, dass die Kunst frei sein soll.“ (eh)

