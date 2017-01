Schneeflocke ohne Chance

Rodgau - Sie waren gut gerüstet für den ersten Schnee: Die Stadtwerke hatten sich bereits seit einigen Wochen auf Eis und Glätte eingestellt und wie berichtet einen Vorrat an Streusalz, Split und Sole angelegt.

Etwa 20 Mitarbeiter der Stadtwerke haben gestern ab 5.30 Uhr dafür gesorgt, dass die Hauptverkehrswege, S-Bahn-Unterführungen, Brücken und Kreuzungen befahrbar waren. Wie Sabine Kretschmer, Geschäftsbereichsleiterin Kommunale Dienste erläuterte, waren nach einer Kontrolltour zwei Fahrzeuge (ein Unimog sowie der kleinere und wendigere Ladog, der durch Unterführungen passt und auch auf Radwegen streuen kann) mit Schneeschilden unterwegs und haben insgesamt zwölf Tonnen Feuchtsalz aufgebracht, um freie Fahrt auf Rodgaus Straßen zu gewährleisten.

In diesen Tagen werden aufmerksam ausführliche Straßengebietswettervorhersagen des Deutschen Wetterdienstes verfolgt, um prompt reagieren zu können, erklärte die Stadtwerke-Mitarbeiterin. Darüber hinaus regelt ein detaillierter Plan die genaue Reihenfolge der Tour sowie das Streuen und Räumen. Bei heftigem Wintereinbruche sind 30 Mitarbeiter ab 4 Uhr unterwegs. Pro Einsatz werden 14 Fahrzeuge genutzt, darunter drei Feuchtsalzfahrzeuge und vier Traktoren sowie Fußgruppen, um rund 164 Kilometer Straßenlänge von Eis und Schnee zu befreien.

+ Lennard räumte auch Schnee – allerdings wohl mehr zum Spaß. Mit einem großen Schneeschieber vom Papa bearbeitete er eine kleine Ecke auf dem Parkplatz am Café Schäfer. © Pelka

Fünf Glättemeldestationen sind in den Straßen verbaut, so dass diese frühzeitig Glatteisbildung mitteilen. Wichtig ist zunächst, dass der Verkehr auf den wichtigsten Straßen und Verkehrsverbindungen weiter fließen kann. Dass Arbeitsplätze, die S-Bahn und auch Krankenhäuser erreicht werden, Busse und Bahnen des ÖPNV ihre Strecken nahe der Geschäfte, Schulen, Kindergärten fahren können. Erst danach sehen die Pläne die Räumung und Streuung nachgeordneter Straßen vor. Allerdings müssen Verkehrsteilnehmer Beeinträchtigungen hinnehmen und sich in Geduld üben: Denn die Räum- und Streufahrzeugen sind mit 30 Stundenkilometern unterwegs. „Keiner fährt gerne hinter einem Streufahrzeug, aber das Überholen ist sehr gefährlich“, appelliert Sabine Kretschmer an die Vernunft der Fahrer. Die übrigens können sie bereits beim Parken demonstrieren. Denn falsch geparkte Autos machen es den Räumfahrzeugen schwer und das kostet diese dann kostbare Zeit.