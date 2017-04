Schönste Seiten von Rodgau

Rodgau - „Rodgau... da ist Leben drin!...“ – das ist der vielversprechende Titel eines Stadtmagazins, das die Mediengruppe Offenbach-Post und der Gewerbeverein Rodgau-Dudenhofen gemeinsam herausgeben.

Wer jetzt noch Interesse hat, das Hochglanzprodukt als Werbeplattform zu nutzen – ob Firmen aus Handel und Gewerbe oder Vereine – hat dazu noch bis 13. April Zeit. Dann ist Anzeigenschluss. Das Sonderheft zeigt die schönsten Seiten der größten Stadt im Landkreis Offenbach und liegt am 13. Mai in weiten Teilen unseres Verbreitungsgebiets unserer Zeitung bei. Obendrein geht „Rodgau... da ist Leben drin!...“ auf op-online.de und auf der Seite des Gewerbevereins online. Kontakt: Medienberaterin Erika Arlt, Tel.: 06106/646035 oder per E-Mail unter anz.rodgau@op-online.de. (bp)

