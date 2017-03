Schönste Seiten von Rodgau in Hochglanz

Rodgau - „Rodgau... da ist Leben drin!...“ – das ist der vielversprechende Titel eines Stadtmagazins, das die Mediengruppe Offenbach-Post und der Gewerbeverein Rodgau-Dudenhofen gemeinsam herausgeben.

Das Hochglanzprodukt zeigt die größte Stadt im Landkreis Offenbach von ihren schönsten Seiten und erscheint als Sonderbeilage am 13. Mai in einer Auflage von 15.000 Stück. 14.000 Exemplare liegen unserer Zeitung bei, 1000 Stück verteilt der Gewerbeverein. Obendrein geht „Rodgau... da ist Leben drin!...“ auf der Internetseite der Offenbach-Post und des Gewerbevereins online. Das Produkt erhalten Leserinnen und Leser in Rodgau, Seligenstadt, Hainburg, Mainhausen, Babenhausen, Münster, Eppertshausen und Rödermark. Das Magazin verbindet Informationen über lokale Veranstaltungen wie Rodgau-Meile, Sommersonntag und Herbstmarkt mit Darstellungen zur Stadtgeschichte und mit Firmenportraits. Bestandteil wird überdies ein attraktives Gewinnspiel sein.

Die Schrift ist mithin die ideale Werbeplattform für Unternehmen unserer Region, die sich einer breiten Leserschaft in einem attraktiven redaktionellen Umfeld vorstellen möchten. Anzeigenschluss ist am 13. April. Kontakt: Medienberaterin Erika Arlt, Tel.: 06106/646035 oder per Mail unter anz.rodgau@op-online.de. (bp)

