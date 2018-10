Seniorenberatung will Hemmschwellen abbauen

Ann-Katrin Steinbach hält in ihrem Büro im Rathaus wichtige Broschüren und Wegweiser für Senioren bereit. Erreichbar ist sie auch unter Tel.: 06106/693-1233.

Jügesheim - Leider kommen die Ratsuchenden meist erst, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. Im Fall der Seniorenberatung heißt das: Erst wenn ein Pflegefall auftritt, finden die Angehörigen den Weg ins Rathaus. Von Simone Weil

Dabei würde Ann-Kathrin Steinbach sich wünschen, dass Hilfesuchende früher bei ihr erscheinen, um sich schlauzumachen, ihren Rat einzuholen und sich beraten zu lassen. Oft geht es um Hilfestellungen bei den nötigen Anträgen, damit ein Verwandter gut versorgt werden kann. Dann ist die Seniorenberaterin eine Art Sozialwegweiser und vermittelt die richtigen Kontakte. Lediglich beim Thema Vorsorge sind die älteren Herrschaften zeitiger dran. Ob Patientenverfügung oder Betreuungsvollmacht: „Bei diesen Inhalten ist das Interesse groß und die Vorträge sind immer gut besucht“, sagt die Verwaltungsmitarbeiterin. Veranstaltungen dieser Art sind mit bis 100 Besuchern „der Renner“.

Nach Auffassung von Ann-Kathrin Steinbach wäre der Renteneintritt ein guter Zeitpunkt, um sich intensiver mit dem Thema Älterwerden auseinanderzusetzen. Gleichzeitig weiß sie, dass es vielen Menschen schwerfällt, daran zu denken, dass auch sie gebrechlicher werden. Und doch appelliert sie: „Nicht zögern, sondern so früh wie möglich kommen. Denn umso schneller kann man etwas erreichen.“

Sie sei allerdings keine Antrag- und Abstempelstelle, stellt sie klar. Aber sie könne Hilfesuchenden verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, meint Steinbach. Dazu ist es manchmal nötig, sich in mitgebrachte Unterlagen – etwa ein Pflegegutachen oder in die Krankengeschichte einzulesen: „Je genauer man die Situation kennt, desto eher kann man helfen“. Die Seniorenberatung der Stadt Rodgau ist ein freiwilliges Angebot. Dort entsteht auch der Seniorenwegweiser, der alle Angebote für die ältere Generation enthält: vom Kaffeenachmittag über die Sprechstunde Pflege und Demenz, Sprechtage des Versorgungsamtes, Hinweise zur Wohnberatung und vieles mehr. Auch die Netzwerkarbeit mit vielen weiteren Partnern in der Stadt ist von immenser Bedeutung.

Obwohl es eigentlich kein sogenanntes aufsuchendes Angebot ist, macht Ann-Kathrin Steinbach in Einzelfällen doch eine Ausnahme und stattet manchen Senioren einen Hausbesuch ab. Die Organisation von Vorträgen, Schulungen, Workshops, aber auch des jährlich stattfindenden städtischen Seniorentags und der Weihnachtsfeiern gehören zu den Aufgaben der 28-Jährigen. Ann-Kathrin Steinbach ist es wichtig, einen guten Kontakt zu den Ratsuchenden herzustellen. „Schließlich sollen sie mir vertrauen und sich öffnen“, sagt sie.

