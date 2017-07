Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rodgau - Nach einem Verkehrsunfall in Jügesheim, bei dem eine 69-jährige Frau schwer verletzt wurde, sucht die Polizei weitere Zeugen.

Wie uns die Polizei auf Nachfrage berichtete, ist es gestern Vormittag gegen 11.10 Uhr zu einem schweren Unfall in der Ludwigstraße in Rodgau gekommen. Dabei wurde eine 69-jährige Frau schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 41 Jahre alter Autofahrer mit seinem Transit rückwärts und übersah vermutlich die Seniorin, die auf ihrem Fahrrad in der Ludwigstraße unterwegs war. Die 69-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069/8098-1234. (dr)

Das sind die häufigsten Klinik-Diagnosen Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa