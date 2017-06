Bester Mix aus Bebauung und Grün

Die Preisrichter brauchten einen ganzen Arbeitstag von 10 bis 19 Uhr, um die Sieger zu küren. In drei Rundgängen diskutierten sie über die Arbeiten. Zur Mittagspause um 14 Uhr hatten sie erst zwei Entwürfe ausgesondert. Das spricht für die Qualität der Wettbewerbsbeiträge. „Es ist kein Entwurf eingereicht worden, bei dem alle Hurra gerufen haben“, berichtet Jutta Lusert, die Leiterin des städtischen Fachbereichs Stadtplanung und Umwelt. Keine einzige Arbeit erfüllte alle Anforderungen gleich gut. „Es kam darauf an, Kompromisse zu finden und zu begründen“, erklärt Stadtplaner Heiko Freckmann.

Den ersten Preis vergab die Jury an „Prosa Architekten Gero Quasten“ (Darmstadt) und „Lehwald Landschaftsarchitekten“ (Dresden). Deren Entwurf setzt auf verträgliches Wachstum. Dazu gehören verdichtetes Bauen mit mindestens drei Wohnungen pro Gebäude, drei Grünachsen als Frischluftschneisen und optimierte Verkehrswege für Fahrradfahrer und Busse. Durch zwei S-Bahn-Unterführungen gelangen Fußgänger und Radfahrer auf kurzem Weg in die Ortszentren.

Jutta Lusert und Heiko Freckmann vom städtischen Fachbereich Stadtplanung erläutern den Siegerentwurf am Modell.

„Dieser Entwurf stellt am besten die Mischung aus Bebauung und Grün, aus Wohngen und Gewerbe dar“, sagt Jutta Lusert. Er sei gleichzeitig robust genug, um Änderungen zu vertragen. Dazu zähle etwa der Wunsch nach Einfamilienhäusern.

+ Große öffentliche Grünanlagen sind ein Merkmal des zweitplatzierten Entwurfs. Die Parkplätze befinden sich in Tiefgaragen. © Wolf

Einen Kontrast zum Sieger bildet der Entwurf der „Holl Wieden Partnerschaft“ (Würzburg) und „GTL Landschaftsarchitekten“ (Kassel) auf Platz zwei. Er fällt durch großzügige, teils parkähnliche Grünflächen auf. Dort kann viel Frischluft entstehen. Die drei Wohnquartiere sind sehr dicht geplant, unter anderem mit Reihenhäusern. Parkende Autos werden in Tiefgaragen verbannt. Mit einer strikten Trennung von Einfamilienhäusern und Wohnblocks landete die „Arge Becker Happ Welter“ (Frankfurt) auf Platz drei.

Das Interesse an dem städtebaulichen Wettbewerb ging weit über die Region hinaus: Sogar zwei Büros aus Frankreich und Österreich reichten Entwürfe ein. Die anderen Arbeiten kamen aus ganz Deutschland von Hamburg bis München. Nur selten werde eine so große zusammenhängende Fläche überplant, sagte ein Sprecher des Planungsbüros, das den Wettbewerb organisatorisch begleitete.