Kleine Brände in Neujahrsnacht

Rodgau - Drei kleine Brände löschten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in den ersten beiden Stunden des neuen Jahres. Zehn Minuten nach Mitternacht kam der erste Alarm: Im Robert-Haller-Ring brannte eine Thujahecke.

Beherzte Nachbarn holten ihre Feuerlöscher, so dass die Feuerwehr nur Nachlöscharbeiten zu bewältigen hatte. Gegen 0.45 Uhr brannten die Überreste abgebrannter Feuerwerkskörper an der Ecke Bertolt-Brecht-/Paul-Gerhardt-Straße. Feiernde hatten sie zu drei Haufen aufgetürmt und angesteckt. Kurz nach 1. 20 Uhr brannte ein Papierkorb in der Nähe der Heinrich-Böll-Schule. (eh)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa