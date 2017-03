Sohn von Radost Bokel im Supermarkt diskriminiert

Rodgau/Berlin - Die in Rodgau lebende Schauspielerin Radost Bokel (bekannt durch ihre Rolle als "Momo") muss ihren siebenjährigen Sohn eigenen Angaben zufolge immer wieder gegen rassistische Beleidigungen verteidigen.

Erst kürzlich habe eine Kundin in einem Rodgauer Supermarkt den Jungen aufgrund seiner Hautfarbe diskriminiert, Bokel im anschließenden Streit als „Kanakenschlampe“ beschimpft und ihr den Hitlergruß gezeigt, sagte die 41-Jährige unserer Zeitung. Tyler habe sich - wie schon oft zuvor - an der SB-Theke mit Backwaren einen Kreppel genommen, um ihn auf dem Weg zur Kasse zu essen. „Bezahlt wird das natürlich immer, aber er beißt halt nur vorher schon mal rein“, schildert Bokel die Situation. Eine Kundin sei darauf aufmerksam geworden und habe den Kleinen angeherrscht mit den Worten: „Das muss aber auch bezahlt werden.“ Bokel entgegnete der Frau, sie solle sich da mal bloß keine Sorgen machen. Danach eskalierte das Ganze: „Die Kundin sagte, nicht alles in Deutschland sei kostenlos, beschimpfte mich als Kanakenschlampe und zeigte mir den Hitlergruß. Für mich hat das alles schon etwas mit dem Aussehen meines Sohnes zu tun, sonst wäre es erst gar nicht zu dieser Beleidigung gekommen.“

Der Vater des Kindes ist der farbige US-Sänger Tyler Woods, von dem sich Radost Bokel 2015 hatte scheiden lassen. Die Schauspielerin selbst hat bulgarische Wurzeln. Sie habe das Gefühl, dass derzeit ein „Rechtsruck“ durch Deutschland gehe. „Anfeindungen gab es schon immer. Ich bin in Frankfurt aufgewachsen, mein Freundeskreis ist multikulti, daher kenne ich das. Aber die Anfeindungen gehen den Leuten heute leichter über die Lippen.“ (bp/dpa)

Quelle: op-online.de