Stadt freut sich auf Skulpturen-Präsent

Das Modell zeigt die Skulptur von Friedhelm Meinaß, die der Künstler der Stadt schenken will. Am 11. November wird die Arbeit feierlich übergeben.

Nieder-Roden - Mit einer selbst entworfenen und auch selbst gefertigten Skulptur bedankt sich Friedhelm Meinaß bei seiner Wahlheimat Rodgau. „Solidas“ heißt das Werk, das der Künstler der Stadt schenkt. Es soll vorm Bürgerhaus Nieder-Roden stehen und am Sonntag, 11. November, 14 Uhr, vorgestellt und übereignet werden. Von Simone Weil

4,50 Meter hoch und etwa anderthalb Meter tief und breit ist die Skulptur, die aus fünf großen Aluverbundplatten besteht. Die Platten sind miteinander verbunden und auf einem Beton- und Stahlsockel befestigt. „Mit 250 Schrauben“, erzählt Freddie Meinaß. In der für ihn typischen Art und Weise sind die Teile bunt und wild bemalt, der Lack ist fest eingebrannt. Dem gebürtigen Darmstädter, der sich vor neun Jahren mit seiner Familie in Rodgau niederließ, ist die Stadt zur Heimat geworden. „Hier ist es schöner als anderswo“, sagt er. Er habe sich eingelebt. Dazu habe auch der kostenlose Kindergarten für seine drei kleinen Kinder beigetragen, erzählt der 70-Jährige.

Als ein Bekannter sagte, dass seine Skulpturen überall stünden, „nur nicht da, wo du wohnst“, sei ihm blitzartig ein Gedanke gekommen, berichtet Meinaß. Das Werk wird rechts vorm Bürgerhaus Nieder-Roden stehen und über die Dachkante hinaus ragen. Die fünf verschieden großen Platten, aus denen das Kunstwerk besteht, stehen für die Rodgauer Stadtteile, erläuterte Meinaß. Er verbindet mit seiner Arbeit darüber hinaus Stabilität, bunte Vielfalt und Transparenz. Der Künstler hat vor, Rodgau aufzuwerten und etwas zurückzugeben von der Anerkennung, die ihm zuteilgeworden sei: „Rodgau rockt“, befand er.

Kulturdezernent Winno Sahm war sofort angetan von dem Kunstwerk. Und auch Bürgermeister Jürgen Hoffmann lobte: „Wir freuen uns wirklich drauf.“ Deswegen soll öffentlich gefeiert werden: Am Sonntag, 11. November, 14 Uhr, sind alle Bürger zur feierlichen Übergabe vorm Bürgerhaus Nieder-Roden eingeladen. Die Einweihung wird der Künstler selbst musikalisch begleiten. „Hard2Remember“ heißt die Band, mit der Meinaß auftritt. Kulturdezernent Winno Sahm stellt die Skulptur vor und erläutert die Arbeit. Im Anschluss soll es Gespräche und einen Umtrunk geben.

Wie Sahm bei der Vorstellung der Schenkung sagte, sei ein solches Ansinnen eine „delikate Aufgabe“. Denn die Stadt Rodgau behält sich vor, über die Annahme des Präsentes und den Standort zu entscheiden. Auch die Frage der Aufwendungen zur Pflege und Erhaltung der Arbeit müsste geklärt werden. Im aktuellen Fall hat sich Freddie Meinaß bereit erklärt, sich auch künftig um sein Werk zu kümmern und eventuell nachzubessern, falls es nötig werden sollte.

Im Rodgauer Rathaus fing alles an. Der in Fachkreisen bereits anerkannte Maler und bildende Künstler zeigte seine Werke im Jahr 2014 bei der Ausstellungsreihe „Flurkunst“ im Rathaus. Ein Galerist und Sammler kaufte damals seine dort präsentierte „Frankfurt Skyline“ und ließ sie wenig später bei Sotheby’s in Amsterdam versteigern. Käufer war die Frankfurter Börse, wo das Bild – nach dem Umweg über Amsterdam – seither auch hängt. Das brachte dem in Nieder-Roden lebenden Künstler internationale Beachtung. Hervorgetan hat sich der vielseitige Künstler übrigens auch als Gestalter von Cover der schwarzen Schallplatten von Nina Hagen, Wolf Biermann, Albert Hammond, Bettina Wegener, The Clash, Joe Dassin, Billy Joel und anderen.

