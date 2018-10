Straßenbeiträge: Anwohner müssen nicht zahlen

Loch an Loch und hält doch: Die Weiskircher Schillerstraße gilt in Rodgau als Musterbeispiel einer sanierungsreifen Fahrbahn.

Rodgau - Die Stadt Rodgau verzichtet auch in Zukunft darauf, Anlieger für die Sanierung öffentlicher Straßen zur Kasse zu bitten. Von Ekkehard Wolf

Einstimmig haben die Stadtverordneten am Montag einen Beschluss aus dem Jahr 2014 aufgehoben, der laut den damaligen Initiatoren nie ernst gemeint war.

Als „Paradebeispiel dafür, dass sich politisches Durchhaltevermögen und eine gewisse Prinzipientreue auszahlen“, würdigte Benjamin Schwarz (Grüne) den Vorgang. Nur eine Handvoll von Städten und Gemeinden in Hessen hätten sich geweigert oder es vermieden, eine Straßenbeitragssatzung einzuführen. Rodgau gehöre dazu.

+ Für die Sanierung der Rathenaustraße stehen 130.000 Euro im Haushaltsplan 2019. Das Geld ist für den 100 Meter langen Abschnitt der Hausnummern 49 bis 61 bestimmt. © Wolf Der Landtag hatte die Städte und Gemeinden verpflichtet, Straßenbeiträge zu erheben, um ihre roten Zahlen auszugleichen. Auch Landrat Oliver Quilling (CDU) musste diesen Ukas an die Kommunen des Kreises Offenbach weitergeben. Er genehmigte defizitäre Haushalte nur unter Auflagen. Der Ton wurde von Jahr zu Jahr schärfer.

Vor vier Jahren beauftragte die Rodgauer Mehrheit aus SPD, Grünen, FDP und Freien Wählern den Magistrat, eine Straßenbeitragssatzung zu erarbeiten. „Ein Taschenspielertrick“, wie FDP-Fraktionsvorsitzender Heino Reckließ heute zugibt. Die Forderung des Landrats war formal erfüllt – und was können die Stadtverordneten dafür, wenn die Umsetzung eine Weile dauert?

Der Magistrat ließ sich viel Zeit. Nachfragen unserer Zeitung beantwortete Bürgermeister Jürgen Hoffmann (SPD) mit dem Grundsatz „Gründlichkeit vor Schnelligkeit“. Bestätigt wurde er dadurch, dass Straßenbeiträge juristisch keine einfache Materie sind. Mehrere Kommunen fielen mit ihren Satzungen vor Gericht durch. Wer wollte da schon mit einer neuen Variante vorpreschen?

Tatenlosigkeit konnte man den Rodgauern nicht vorwerfen. Der Magistrat ließ zum Beispiel prüfen, wie teuer eine quartiersbezogene Straßenbeitragssatzung werden kann, die gerichtsfest ist. Ergebnis: 600.000 Euro. Das ist viel Geld, wenn man keines hat. Am Ende erledigte sich die Sache durch Zeitablauf. Der Landtag wandelte die Soll- in eine Kann-Vorschrift um: Städte und Gemeinden können jetzt Anliegerbeiträge zum Straßenbau erheben, aber sie müssen es nicht.

„Jetzt können wir einen Schlussstrich ziehen unter dieses Kapitel, das es eigentlich gar nicht gegeben hat“, sagte Benjamin Schwarz (Grüne) am Montag im Rathaus: „Wir wollen keine einseitige Belastung der Anlieger.“ Straßen und die übrige Infrastruktur müssten als allgemeinen Steuern finanziert werden. Abgesehen von wenigen Ausnahmen verfüge Rodgau über gute Straßen.

Dieser Aussage widerspricht CDU-Fraktionsvorsitzender Clemens Jäger energisch: „Der Zustand der Straßen in Rodgau ist in weiten Bereichen dramatisch.“ Bereits zum Haushaltsplan 2016 habe seine Fraktion gefordert, eine Prioritätenliste zur Straßensanierung aufzustellen. „Das Heldenepos der Kooperation“ wollte Oppositionsführer Jäger nicht mitsingen: „Wir haben von Anfang an erklärt, dass wir eine Straßenbeitragssatzung ablehnen.“ Der Beschluss von 2014 sei unnötig gewesen.

„Das Schöne an der Opposition ist, dass man immer so schön dagegen sein kann“, befand Werner Kremeier (Grüne). Eine Straßenbeitragssatzung lasse sich kaum gerecht gestalten: „Wir haben deutlich betont, dass wir es nicht machen, weil wir es wollen, sondern weil wir es müssen.“

Auch Heino Reckließ (FDP) warf Clemens Jäger vor, Wesentliches zu verschweigen. Nur auf Druck des Innenministers und des Landrats (beide CDU) habe die Kooperation eine Straßenbeitragssatzung in Auftrag gegeben, ohne sie wirklich zu wollen: „Es war ein kleiner Taschenspielertrick, wir geben es zu, aber er war zum Nutzen der Bürger und der ganzen Gemeinde.“

Ein Trick? Die beiden kleinen Oppositionsfraktionen zeigten sich empört. „Wir finden das nicht in Ordnung“, sagte Johannes Pickert (ZmB): „Sie hätten doch auch sagen können: Wir wollen das nicht, verklagt uns doch.“ Bereits in den Jahren 2004 bis 2014 habe die Stadt ihre jährlichen Ausgaben für den Straßenbau zurückgefahren: „Es ist ein schöner Rückstand entstanden. Der Bürger hat nichts davon, die Straßen sind noch immer kaputt.“

„Früher haben wir ganze Straßenzüge über Kanal- und Wasserleitungsmaßnahmen finanziert“, erklärte Bürgermeister Jürgen Hoffmann am Dienstag vor der Presse. Das sei aber in den letzten Jahren nicht mehr möglich gewesen: „Wenn wir Mittel für eine Straßensanierung eingestellt hätten, wäre uns der Haushalt nie genehmigt worden.“

Jetzt, nach dem Ende der Defizitjahre, ist das anders. Die ersten beiden Bauvorhaben stellte Bürgermeister Jürgen Hoffmann am Montag bereits mit dem Haushaltsplan für 2019 vor: Für Rathenau- und Liebigstraße sind zusammen 240.000 Euro eingeplant. Es handele sich aber um kleinere Maßnahmen.

Im neuen Jahr werde die Stadt daran gehen, größere Sanierungen zu planen, so Hoffmann weiter. An erster Stelle nennt er Wilhelm-Leuschner-Straße, Schillerstraße, die Weiterführung der Daimlerstraße, Weiskircher Straße „und danach gegebenenfalls noch die Schulstraße, die auch in einem bedauernswerten Zustand ist“.

