Sägen, spalten, stapeln für die Holzversteigerung

Gesangvereins Germania bereitet Event vor

+ © Wolf Die Holzmacher bei der Arbeit: Trotz hydraulischer Unterstützung ist Muskelkraft gefragt. © Wolf

Dudenhofen - Holzstapel erstrecken sich rund um den Waldfestplatz, der Rauch des Lagerfeuers liegt in der Luft, die Kettensäge ist zu hören: Ja ist denn schon Holzversteigerung? Ein kleiner Vorgeschmack war in den letzten beiden Tagen an der Gänsbrüh zu erleben: Die Holzmacher des Gesangvereins Germania setzten das Brennholz auf, das am 13. Januar versteigert wird. Von Ekkehard Wolf