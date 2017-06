Starker Wind haut den Maibaum um

+ Der Sturm haut den Maibaum am Ludwig-Erhard-Platz in Dudenhofen um. - Foto: Martin Born (p) © Martin Born, Jörg Meiß

Schwere Sturmböen am späten Nachmittag des Dienstags brachten den großen und geschmückten Maibaum nun zum Einsturz. Es mussten unglaubliche Windkräfte am Maibaum gewirkt haben, gleich an zwei Stellen ist dieser im wahrsten Sinne des Wortes geborsten. Zum Glück wurde beim Umstürzen niemand verletzt und wie durch ein Wunder entstand kein weiterer Sachschaden. Mitglieder des Gewerbevereins Dudenhofen waren sofort vor Ort, um die Verkehrssicherheit des öffentlichen Platzes wieder herzustellen und die gefällte Stange in Sicherheit zu bringen.

Wer mehr über den weiteren Verbleib des traditionelle Stücks erfahren möchte: Informationen über die Zukunft des Maibaums folgen unter www.maibaum.gv-rodgau.de. (siw)