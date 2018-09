Stars der Fliegerszene treffen sich beim Drachenfest

Nieder-Roden - Der Himmel über Rodgau bunt – trotz eifriger Bemühungen und der vereinten Kräfte hunderter Drachenpiloten ist es beim 30. Familien-Drachenfest am Nieder-Röder Badesee am Wochenende über weite Strecken beim tapferen Versuch geblieben.

+ Lenkdrachenflug als Teamsport: Die Piloten können sich zusammentun und Formationen bilden. © Karin Klemt Am Willen mangelte es den Piloten vom Rodgauer Drachenclub Aiolos und ihren zahlreiche Gästen im Jahr des 25. Vereinsgeburtstags wahrlich nicht – allerdings am Wind, der sich vor allem am Samstag rar machte.

Alte Profis wie Jürgen Schneider vom Aiolos-Vorstand lassen sich freilich nicht so schnell den Wind aus den Segeln nehmen. Auch am Boden gab es am frühen Samstagnachmittag eine Menge zu sehen. Schneider und sein Vorstandsteam nutzten die Flaute, um die Gäste herumzuführen und besonders gelungene unter den oft selbst gemachten Kreationen zu erklären. Sie hießen alte Freunde willkommen, die teils seit Jahren aus ganz Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz und anderen Nachbarländern nach Nieder-Roden pilgern.

Besucher konnten mit Wolfgang Pusch aus Esslingen einem Star der europäischen Drachenfliegerszene begegnen. Mit seiner Kollektion aus nachgenähten Plattencovers von Pink Floyd, zehn an der Zahl und jeweils neun Quadratmeter groß, hatte Pusch vor einem Jahr zum dritten Mal den Rodgauer Wanderpokal für die spektakulärste Drachenshow eingeheimst und endgültig nach Baden-Württemberg entführt.

So gab es im Jubiläumsjahr einen neuen „Pott“, um den mehr als 50 gemeldete Wettbewerber konkurrierten. Wenn zwischendurch denn doch einmal eine Brise für Bewegung sorgte, stieg über dem weitläufigen Gelände sogleich eine kaum überschaubare Luftflotte flatternder Objekte in allen denkbaren Farben und Formen auf. Nur mäßige Turbulenzen löste eine Windhose aus, die sich –von den Wetterspähern rechtzeitig geortet und angesagt – am Samstag gegen 14.30 Uhr träge über das Gelände schraubte.

Nieder-Roden feiert großes Drachenfest: Bilder Zur Fotostrecke

Wind und Wetter stets im Blick zu haben, gehört laut Schneider zum Handwerk eines jeden Drachenpiloten. Ebenso der Umgang mit der Nähmaschine: Wer seine Fluggeräte selbst baut, erzielt die Farbeffekte für gewöhnlich nicht mit dem Pinsel oder ausgefeilter Drucktechnik. Das werde alles genäht und appliziert, erfuhr ein rundes Dutzend Interessenten bei einem Rundgang mit Experten. Wolfgang Pusch etwa habe für seine Albumcover Stoffe in 18 verschiedenen Farben kombiniert.

Eigenkreationen lassen beim Rodgauer Drachenfest vor allem Veteranen aufsteigen. „Je länger man dabei ist, desto größer wird der Wunsch, etwas Einmaliges zu machen“, verriet ein Pilot aus dem Main-Kinzig-Kreis, der mit einigen Freunden seit 15 Jahren nach Nieder-Roden kommt. Andere mögen Klassiker und sehen die Herausforderung vor allem darin, ihre sogenannten Lifter in die Luft zu bekommen. Riesige Kraken, Comicfiguren, Oldie-Autos oder Dschungeltiere, diesmal sogar ein fast lebensgroßer Elefant, werden laut Schneider mit ausgefeilter Leinentechnik in den Himmel gebracht und brauchen umso weniger Wind, je voluminöser sie sind.

Ist so ein luftiger Koloss erst einmal aufgestiegen, wirkt er im Jargon der Piloten als „Windspiel“. Den sportlichen Gegenpol stellen die Lenkdrachenflieger, die auch in Gruppen agieren und sehenswerte Formationsflüge bieten können. Dafür müssen sie sich nach Worten Schneiders, der das Publikum per Lautsprecher auf dem Laufenden hielt, nicht einmal gut kennen: „Es gibt internationale Kommandos“ – wer sich auskennt, ist schnell dabei und integriert.

Allein um den Spaß und ums Staunen ging es auf der Familienwiese. Am Samstag versuchten Schüler der Heinrich-Mann-Schule mit ihren selbst gebauten Flugobjekten einen Massenstart. Zur Unterhaltung waren außerdem Lenkdrachen-Shows angesagt, für Samstagabend ein Nachtfliegen – und, so Jürgen Schneider mit Blick auf die Wetterprognose, der erste Glühwein dieser Saison. (zrk)

