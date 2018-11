Tanzgala des JSK löste begeisterte Jubelstürme aus

Absolut keine Zeit für Platzangst

Nicht nur gute Gastgeber, sondern auch Hauptakteure waren die Tanzsportformationen des JSK bei ihrer Tanzgala am Samstagabend. Gemeinsam eröffneten Footloose, Tinyloose und Miniloose die vierstündige Show.

Rodgau - Vier Stunden Show am Stück in Enge und Dunkelheit – mit einem angemessenen Quantum an Bewegung kein Problem. Langeweile leiden musste am Samstagabend im überfüllten Bürgerhaus in Nieder-Roden niemand, für Platzangst ließ das rasant getaktete Programm keine Zeit.