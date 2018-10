Tiere brauchen ihre Artgenossen

Nieder-Roden - Etwa 500 Meerschweinchen aller Rassen und Farben waren im Bürgerhaus Nieder-Roden ausgestellt. Die 20. Rasse-Meerschweinchen-Ausstellung des Landesverbandes Hessen/Nassau der Meerschweinchenfreunde Deutschland fand erstmals in Rodgau statt. Von Axel Hampe

Wenn man Kinder fragt, warum sie Meerschweinchen mögen, dann bekommt man meist als Antwort: „Sie sind so süß und ihr Fell ist so weich.“ Das war für viele der Meerschweinchenzüchter, die im Bürgerhaus Nieder-Roden ihre Tiere bei der Jubiläumsausstellung des Landesverbandes der Meerschweinchenfreunde Hessen-Nassau zeigten, wohl auch der Grund, warum sie sich Meerschweinchen zugelegt haben. Doch im Gespräch treten noch andere Gründe zutage. „Meerschweinchen sind sehr soziale Tiere“, erklärt Elisabeth Preuß, stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes: „Wenn man nach Hause kommt, dann wird man begrüßt und wenn die Tiere die Abläufe im Leben kennen, dann wissen sie auch genau, wann sie Futter bekommen und kommentieren das entsprechend. Auch untereinander wird das deutlich. Wird ein Weibchen mal krank und kann sich nicht richtig um den Nachwuchs kümmern, so übernehmen das die anderen Weibchen in der Gruppe. Oder zwei Weibchen haben Streit miteinander, so geht das männliche Tier dazwischen und trennt die beiden Streithähne.“

Auch der Verbandsname „Meerschweinchenfreunde“ soll deutlich machen, dass es um mehr als die Zucht geht. Ein weiterer Unterschied zu anderen Kleintierzüchtern zeigt sich bei den Tieren, die nicht mehr für die Zucht gebraucht werden. Bei der Geflügel- oder Hasenzucht landen sie oft im Kochtopf. Das geht bei den Meerschweinchen nicht. „Das ist vielleicht auch der Grund dafür, dass 90 Prozent der Meerschweinchenzüchter Frauen sind“, erläutert Elisabeth Preuß.

Nur zweimal im Jahr würde man Nachwuchs zulassen auch nur bis zum Alter von zwei bis zweieinhalb Jahren. Damit die Tiere Zeit hätten, sich zu erholen. Obwohl die Tiere sechs bis sieben Jahre alt werden. Entsprechen sie nicht den Qualitätsansprüchen der Zucht, werden sie abgegeben oder verkauft. Trotz allen Strebens nach einer guten Zucht, ist oberste Gebot dabei die Gesundheit der Tiere und bei der Haltung orientiert man sich an den Empfehlungen des Tierschutzvereins. Das sieht man auch auf der Internetseite des Bundesverbandes bei seinen Ratschlägen zur Haltung.

Die Tiere sollten nie alleine gehalten werden. Sie brauchen das Miteinander mit Artgenossen. Eine Haltung sollte aus mindestens zwei Meerschweinchen bestehen. Ein Kastrat und ein Weibchen sind ideal, aber auch zwei Weibchen oder zwei Böckchen können harmonieren. In größeren Gruppen sind die vielfältigen Verhaltensweisen von Meerschweinchen besser zu beobachten und die Tiere leben artgerechter, sind bewegungsfreudiger und aktiver. Weibchengruppen mit einem Kastraten sind in der Haltung einfacher als reine, gleichgeschlechtliche Gruppen, ist dort zu lesen. Obwohl der Landesverband in Nieder-Roden zum ersten Mal ausstellte, war man mit dem Besuch mehr als zufrieden. „ Wir hatten heute schon 400 bis 500 Besucher“, freuten sich Elisabeth Preuß und der Landesverbandsvorsitzende Harald Ackermann.

Unter den Gästen waren viele Familien mit Kindern. So auch das Ehepaar Rudolph mit seinen beiden Kindern aus Ober-Roden. „Wir hatten schon Meerschweinchen und wollen uns wieder welche zulegen.“ Die Auswahl war auch entsprechend groß. Neben den 290 Tiere von 27 Züchtern aus zahlreiche Rassen, - unterschieden wird in Kurz- oder Langhaarrassen und dann noch eingeteilt in unzählige Farben, mit oder ohne Zeichnung -, die auf eine Bewertung der Richter wartete, gab es auch viele Exemplare, die zum Verkauf standen. Wer dort ein Meerschweinchen kauft, kann sicher sein, dass es gesund und nicht zu jung ist, heißt es vom Veranstalter. Informationen zur Haltung gab es dann auch gleich gratis mit dazu.

Quelle: op-online.de