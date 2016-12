Fußgänger auf A3 von mehreren Fahrzeugen überrollt

Tödlicher Unfall auf Autobahn

Rodgau - Ein Fußgänger ist auf der Autobahn 3 von mehreren Fahrzeugen überrollt und getötet worden.

Der Mann war am frühen Samstagmorgen nahe der Tank- und Rastanlage Weiskirchen bei Rodgau-Weiskirchen auf der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs, wie die Polizei in Offenbach mitteilte. Warum er auf der Autobahn lief und wie viele Fahrzeuge ihn erfassten, war noch nicht bekannt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Fußgänger starb noch an der Unfallstelle, die Insassen der Wagen blieben unverletzt. Ein Sachverständiger soll den Unfall aufklären. Die A3 blieb in Richtung Würzburg für mehrere Stunden gesperrt. (dpa)

Autofahrer stirbt bei Unfall mit Gefahrguttransporter auf A2 Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa