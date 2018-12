U3-Plätze: Nachfrage steigt weiter

Rodgau - Zurzeit fehlen in Rodgau etwa 100 Betreuungsplätze für Kleinkinder unter drei Jahren (U 3). Das sagte Erster Stadtrat Michael Schüßler gestern gegenüber unserer Zeitung.

Der Bedarf an U3-Plätzen sei im Rhein-Main-Gebiet von ursprünglich angenommenen 30 Prozent eines Jahrgangs auf „50 Prozent und mehr“ gestiegen. Rodgau bilde dabei keine Ausnahme. Im Jahr 2018 habe die Nachfrage noch an Dynamik zugelegt.

In den städtischen Kitas gibt es laut Schüßler derzeit kein Kind, das jünger als ein Jahr ist. Für Ein- und Zweijährige stünden in U3-Gruppen und bei Tageseltern knapp über 400 Plätze zur Verfügung: etwa ein Platz für jedes zweite Kind. Gleichzeitig seien rund 160 jüngere Kinder angemeldet. Die Situation spitze sich zu: Nicht jedem angemeldeten Kind könne die Stadt gleich am ersten Geburtstag einen Platz anbieten. Für die Eltern gehe es in vielen Fällen um die berufliche Existenz.

Die Nachfrage steigt so rasant, dass die Stadt mit dem Bauen nicht nachkommt. Statt zwei neuen Kindertagesstätten in den nächsten beiden Jahren plant der Magistrat nun drei: Auf dem bisherigen Kunstrasenplatz an der Sporthalle Jügesheim soll Rodgaus größte Kita entstehen. Gestern berichtete unsere Zeitung erstmals über das 4,8-Millionen-Projekt. Das Gebäude soll aus vorgefertigten Modulen errichtet werden, damit es schnell fertig wird. Sozialdezernent Schüßler rechnet damit, dass die Einrichtung mit acht Gruppen schon Ende 2019 in Betrieb geht. Die Neubauten in Weiskirchen (Hauptstraße) und Hainhausen (Luise-Hensel-Weg) sollen im Sommer und Herbst 2020 folgen.

Für Kleinkinder unter drei Jahren gibt es dann rund 100 Betreuungsplätze mehr als jetzt – vorausgesetzt, die Stadt findet genug qualifiziertes Personal. Wie sich die Nachfrage bis dahin entwickelt, ist offen. (eh)

Quelle: op-online.de