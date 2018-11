Plätzchen vor Publikum gebacken

Bäcker in Aktion: Peter Spahn und sein Sohn Dominic zeigten gestern auf dem Adventsmarkt, wie Profis Plätzchen backen.

Rodgau - „Mmmh, die duften aber gut!“ Dieser Satz war gestern auf dem Adventsmarkt mehrfach zu hören. Bäckermeister Peter Spahn (Nieder-Roden) und sein Sohn Dominic zeigten vor laufender Kamera, wie Profis Plätzchen backen.

Mit geübter Hand rollten sie die Vanillekipferl in einem Tempo und einer Gleichmäßigkeit, die nicht jeder Zuschauer in der heimischen Küche erreicht. Während die Halbmonde für neun bis zehn Minuten bei 190 Grad im Ofen waren, kamen schon die Ausstechförmchen für die Butterplätzchen zum Einsatz. In der Backstube gebe es große Formen für mehrere Plätzchen auf einmal, verriet Dominic Spahn. Dennoch sei das Ausstechen Handarbeit, ebenso wie das „Ausgarnieren“. Dieser Fachbegriff steht für das Verzieren des Gebäcks. (eh)

Quelle: op-online.de