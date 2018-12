Bäckermeister kann endlich ohne Stress feiern

Bäckermeister Lutz Hofmann mit seiner Frau Elisabeth in der Backstube. Nach über 40-jähriger Berufstätigkeit gibt der Bäcker den Brotschieber ab und schließt seinen Betrieb am 22. Dezember. - Foto: Weil

Jügesheim - Wie der Ruhestand aussehen wird? Lutz Hofmann kann sich das noch gar nicht vorstellen. Über 40 Jahre hat der Bäckermeister um 3 Uhr morgens in der Backstube gestanden und ist abends entsprechend früh zu Bett gegangen. Das soll jetzt ein Ende haben. Von Simone Weil

Der 63-Jährige feiert erstmals Weihnachten als Rentner. Sechs Tage die Woche arbeiten und sonntags wieder vorbereiten. Über 40 Jahre lang hat Lutz Hofmann so gelebt. Das soll nun anders werden. Am 22. Dezember schließt er seine Bäckerei, die seit 30 Jahren von ihm an der Weiskircher Straße betrieben wird. Das ist das Aus für den letzten produzierenden Bäckerbetrieb in Jügesheim.

Wenn man jahrzehntelang früh um 3 Uhr mit der Arbeit begonnen hat und gegen 21.30 Uhr zu Bett gegangen ist, wird man den Körper nicht so leicht umstellen können, vermutet der Bäckermeister. „Das Gute an mir ist, dass ich immer schlafen kann“, witzelt er.

Die neu gewonnene Freiheit soll für mancherlei Aktivität genutzt werden, hoffen Gattin Elisabeth und er. Das erste Weihnachtsfest ohne Backstress wollen sie diesmal feiern: entspannt und schön. „Wir hatten noch nie an Heiligabend und an Silvester frei, es sei denn es fiel auf einen Sonntag“, erklärt Elisabeth Hofmann. Deswegen seien ihrem Mann oft quasi unterm Tannenbaum eingeschlafen“, verrät die Gattin.

Vom Radfahren, Saunabesuchen und spontanen Kurztrips träumen die Hofmanns – so lange die Gesundheit mitmacht. Außerdem wollen sie auch endlich mal ausgehen, ohne ständig auf die Uhr schauen zu müssen, und frei sein von der ständigen Sorge um den Betrieb. Im Januar geht es für das Paar zunächst mal für zwölf Tage zum Ausspannen nach Fuerteventura.

Doch auch wenn der Ruhestand kurz bevorsteht, gibt es noch einiges zu tun: Die Backstube muss aufgelöst werden und das Paar will sich um vieles kümmern, das im Laufe der Jahre immer liegen geblieben ist. Es wird aber zumindest bald nicht mehr produziert, nur noch abgebacken. Beim letzten Stollen wird die Kundschaft wehmütig. Den wird es so lecker nicht mehr geben.

Immer hat Lutz Hofmann Wert auf sein Handwerk und die Tradition gelegt. Bei ihm ist alles echt, frisch und saisonal. „Wir haben immer Äpfel entkernt, Rhabarber geschält und Quetschen entsteint“, erzählt Elisabeth Hofmann. Das Obst sei auch tiefgefroren zu haben, sogar das ganze Jahr über. „Aber so etwas haben wir nie verarbeitet“, erzählt der Bäcker.

Außer selbst gebackenem Brot hat der Jügesheimer kein anderes gegessen – bei den Brötchen war es genauso. Dass er deswegen aber rückfällig wird und für den Eigenbedarf den Backofen anwirft, bezweifelt der Geschäftsmann. „Vorerst wird nicht privat gebacken“, hat sich Hofmann geschworen. Etwas Vorrat sei eingefroren, gesteht seine Frau. Wenn der verbraucht ist, wird der Bäcker Produkte der Mitbewerber probieren müssen.

Ein Faible für Süßes hat der Bäckermeister übrigens überhaupt nicht: Kuchen und Feingebäck hat er nie probiert. Auch die eigenen Kreppel nicht, die es in großer Vielzahl bei ihm gibt. Aber lediglich in der Zeit zwischen dem 11.11. und auch nur bis etwa zwei Wochen nach Fastnacht. In der Bäckerei Hofmann hält man nämlich nichts davon, die Kreppel das ganze Jahr über anzubieten. Fürs Verkosten der Süßwaren sind Ehefrau Elisabeth und andere Mitarbeiter zuständig. Schließlich verändert sich der Geschmack des Produkts – je nachdem wie etwa das Mehl beschaffen ist.

Ein Loblied singen die Hofmanns auf ihre treuen Mitarbeiter, ohne die es gar nicht gegangen wäre: Ein Bäckermeister folgt dem Chef in den Ruhestand und die langjährige Mitarbeiterin Elke Reif hat eine neue Aufgabe gefunden.

