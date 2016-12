Festkonzert in Nieder-Roden hat viele Glanznummern

Nieder-Roden - Volles Bürgerhaus am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags. Und: volles Programm des Musikvereins Nieder-Roden. Anlass war das traditionelle Festkonzert. Den Anfang machte das Jugendorchester. Ihm folgte nach der Pause das Konzertorchester, 25 Damen und 21 Herren. Von Manfred Meyer

+ Nach einem Wasserschaden im Proberaum muss der Fußboden renoviert werden. Dafür konnte Vereinssprecherin Else Knaf zwei Spendenschecks entgegen nehmen. Der größere, 2 500 Euro, kam vom Schlagzeuger Johannes Kunze. © mecora

Hätte „Paris Montmartre” nicht am Programmschluss gestanden, wo die Kraft der Ausführenden des Konzertorchesters natürlich zur Neige ging, und wäre das Stück etwas kürzer, seine Nieder-Röder Interpretation wäre in vollem Umfang die Glanznummer des Festkonzerts geworden. So konnte der aufgebaute große, hohe Spannungsbogen lange, nicht aber ganz bis zum finalen Akkord ganz oben gehalten werden. Was wenig ausmachte, gelang die Umsetzung davor zu mehr als zwei Dritteln doch geradezu weltklasse. Allein die hervortretenden Dialoge von Querflöten und Klarinetten: überwältigend. Überdies war der Abend ohnehin gespickt mit sehr Erfreulichem. Das begann schon beim Erscheinen des Konzertorchesters mit „Adventure!” von Markus Götz. Dabei packten besonders die treibend schnellen, kantig rockenden, wirbelnden Passagen mit den staubtrocken geblasenen, galoppierenden Posaunen. Mit ihnen in vollem Lauf: die Klarinetten, die es dabei noch schafften, stabil dagegen zu halten. Die sich anschließende „Arabesque” von Samuel R. Hazo ist vom Charakter her stellenweise fast schon klischeehaft orientalisch. Kein Problem für die Nieder-Röder, die sie so lebendig, akzentuiert, farbenprächtig und prall ausmalten, dass sie ihre pulsierende Darstellung zum Highlight des Konzerts machten und mit einer umwerfenden Portion Karawanen-Fortissimo krönten.