Vom Weißkohl zum Sauerkraut: Plätze beim Wetthobeln frei

Dudenhofen - Mehrere Zentner Kohlköpfe werden am Wochenende auf dem Ludwig-Erhard-Platz zu Sauerkraut verarbeitet. Den Anlass dafür bietet der Herbstmarkt des Gewerbevereins. Der Höhepunkt des fröhlichen Treibens ist ein Wettbewerb am Sonntag.

Dann gilt es, innerhalb von acht Minuten möglichst viel Kraut zu hobeln. Sauerkraut und Ebbelwoi stehen am 6. und 7. Oktober im Mittelpunkt. Der Herbstmarkt erinnert an die bäuerliche Vergangenheit des Orts, als die Feld- und Gartenfrüchte im Herbst verarbeitet wurden. Man kochte Kompott und Marmelade, presste Saft und stampfte Sauerkraut. Zwei dieser traditionellen Tätigkeiten sind am Wochenende auf dem Ludwig-Erhard-Platz zu erleben. Dabei können die Besucher auch selbst Hand anlegen. Vor allem die Sauerkrautherstellung ist jedes Mal ein Publikumsrenner.

Beim Krautstampfen am Samstag ab 12 Uhr kann jeder mitmachen, der ein eigenes Einmachglas mitbringt. Weißkohl und Hobel liegen bereit. Es gilt, die Kohlstreifen so ins Glas zu stopfen und zu stampfen, bis der ausgetretene Saft das Gemüse bedeckt. Den Rest der Arbeit übernehmen dann die Milchsäurebakterien in den nächsten vier bis sechs Wochen. Um Schnelligkeit geht es bei der Krautschneidemeisterschaft am Sonntag von 14 bis 16 Uhr. Mannschaften aus jeweils drei Personen müssen innerhalb von acht Minuten möglichst viele Kohlköpfe kurz und klein hobeln. Einer schneidet die Strünke heraus, die beiden anderen hobeln, was das Zeug hält. Die Schnellsten brachten es im vergangenen Jahr auf 36,5 Kilogramm.

Bis zu 20 dreiköpfige Teams können sich am Wetthobeln beteiligen; erst 15 haben sich bisher angemeldet. Wer bei der Gaudi mitmachen möchte, kann sich per E-Mail beim Gewerbeverein anmelden (info@gv-rodgau.de) – zur Not auch noch am Sonntag vor Ort, falls dann noch ein Startplatz frei ist.

Der Markt besteht an beiden Tagen aus etwa 15 Ständen. Neben einer großen Auswahl an Speisen und Getränken gibt es auch Kunsthandwerk, Deko-Artikel, Schmuck und Pflanzen. Auch einige Dienstleistungsunternehmen stellen sich vor. Am Samstag verkauft die evangelische Frauenhilfe Kaffee und Kuchen zugunsten der Hospizstiftung. Zum Programm der beiden Tage gehören auch ein Auftritt der Band „2 so typen“ am Samstag von 16 bis 18 Uhr und ein evangelischer Gottesdienst unter freiem Himmel am Sonntag um 10 Uhr. (eh)

Quelle: op-online.de