33 Wohnungen entstehen am Doktorhaus

Rodgau – Zwei Bausachen beschlossen, eine geschoben – das ist eine Teilbilanz der jüngsten Stadtverordnetenversammlung. Die Parlamentarier billigten den Entwurf zum Bebauungsplan „Am Doktorhaus“ (D 29) und beschlossen dessen Offenlage.

Im nächsten Verfahrensschritt können Bürger und Behörden jetzt ihre Bedenken und Anregungen äußern. Das Doktorhaus an der Nieuwpoorter Straße 130 ist ein marodes Baudenkmal. Die ErBa Bau- und Immobilien GmbH Obertshausen will dahinter und daneben vier Häuser mit zusammen 33 Wohnungen errichten. Die Häuser sollen jeweils drei Vollgeschosse haben. Das Nachbarhaus mit der Nummer 128 soll abgerissen werden; dort ist die Zufahrt zur Tiefgarage geplant.

An den 1736 Quadratmetern war einst die Dietzenbacher Werkmann-Gruppe interessiert, um dort Wohnungen zu bauen. Nachdem Firmenchef Uwe Werkmann aber nach einem anderen Grundstücksgeschäft mit der Stadt mit dem von ihm geplanten und versprochenen Bau eines Ärztehauses in Nieder-Roden nicht weiter kam, wurde der am 25. Juni 2012 im Stadtparlament beschlossene Grundstücksdeal bezüglich des Doktorhausgeländes nie realisiert. Es kam schlicht nicht zum Vertragsschluss.

Beschlossen wurde auch der Erschließungsvertrag zwischen Stadt und Firma Baustolz GmbH Frankfurt für das Baugebiet N 28 in Nieder-Roden zwischen Hainburgstraße, Einsteinstraße und Breitwiesenring.

Geschoben auf die nächste Sitzung wurde hingegen der Abschluss des städtebaulichen Vertrags mit dem Jügesheimer Rechtsanwalt Paul Franz Weil über Kostenübernahme für Regularien bei dessen am Korbeinering geplantem Bauvorhaben. Das Projekt am Feldrand erhitzt die Gemüter (wir berichteten). Im Korbeinering 3 und 5 will der Anwalt zwölf Wohnungen errichten. Das eine Grundstück gehört ihm bereits, das andere möchte er durch einen Geländetausch von der Stadt erwerben. Der geltende Bebauungsplan erlaubt auf seinem Grundstück aber nur Einzel- oder Doppelhäuser. Die zweite Fläche war als Spielplatz vorgesehen, der aber nie gebaut wurde. Zwölf Nachbarn halten das Bauvorhaben für unverhältnismäßig. bp

