Wunschkonzert der Feuerwehrkapelle Rodgau

Klangvolle Werbung für die Feuerwehr

Rodgau - Ein Wunschkonzert gibt die Feuerwehrkapelle Rodgau am Samstag, 10. Juni. Die Gäste bestimmen das Programm. Auf Stimmzetteln kreuzen sie unter 35 Stücken ihre 13 Favoriten an. An der Abendkasse wird ausgezählt – und dann geht’s los.