Jugendhaus im ehemaligen „Kuhbordell“

1968 hat Spuren hinterlassen

+ © Archivfoto: Ziesecke Die Aufnahme zeigt den heutigen Bürgermeister Roland Kern (links, liegend) im Kreis von Jugendhausaktivisten bei einer munteren Arbeitspause vor dem verrotteten Faselstall. „Die 68er waren nicht auf die Metropolen beschränkt. Man wollte das System verbessern“, sagt der Rathaus-Chef und Grünen-Politiker. © Archivfoto: Ziesecke

Rödermark - 1968, das Jahr der Revolte, hat in keiner anderen Stadt so tiefe Spuren hinterlassen wie in Frankfurt. Doch auch in Rödermark begründete die damalige Bewegung Entwicklungen, die bis heute anhalten. Von Bernhard Pelka