Die Achterbahn des Studiums gemeistert

Rödermark - 109 Absolventen der Berufsakademie (BA) Rhein-Main bekamen am Freitag in der Kulturhalle ihre Bachelor-Urkunden und Zeugnisse überreicht.

Sie hatten die dualen Studiengänge Betriebswirtschaftslehre (BWL), Wirtschaftsinformatik sowie Internationale BWL und Außenwirtschaft belegt. „Es war eine gute Zeit“, fasste Akademieleiter und BA-Geschäftsführer Bernd Albrecht die vergangenen drei Studienjahre zusammen. Zuvor hatte eine Bildershow Schnappschüsse des 13. BA-Jahrgangs gezeigt. Man habe viel gearbeitet, der Spaß sei aber auch nicht zu kurz gekommen, so Albrecht.

Die Absolventen seien sehr gut für ihren weiteren Lebensweg gerüstet. Ein besonderer Dank von Bernd Albrecht ging an die Partnerunternehmen der BA. Es werde bei der dualen Ausbildung immer über die Verzahnung von Theorie und Praxis geredet. „Man braucht aber auch Menschen, die das leben.“

Bernd Albrecht leistete am Freitag auch einen Beitrag zur kontrovers geführten Gymnasium-Diskussion in Rödermark als Ergänzung zur Nell-Breuning-Schule. Man habe ja noch Platz neben der BA. Es müsse ja nicht unbedingt ein klassisches Gymnasium sein, ein duales Gymnasium mit hohem Praxisbezug sei auch denkbar, so Albrechts Anregung.

Erster Stadtrat Jörg Rotter, zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Berufsakademie, erinnerte zum 15-jährigen Bestehen wie zuvor schon Bernd Albrecht an die bescheidenen Anfänge der BA und skizzierte die Entwicklung hin zur größten eigenständigen Berufsakademie in Hessen mit aktuell 400 Studierenden. Akademieleiter Bernd Albrecht, der von Anfang an dabei ist, habe an dieser Entwicklung einen großen Anteil, so Rotter.

Man habe damals beim Kreis schon ein wenig die Luft angehalten, als die Akademie-Pläne in Rödermark bekannt wurden, verriet Landrat Oliver Quilling. Der Kreis ist mit 15 Prozent wie die Stadt (85 Prozent) Gesellschafter der BA. Die anfängliche Skepsis sei längst verflogen, meinte der Landrat.

Matthias Patz, der früher selbst an der BA studierte und heute bei der Bahntochter DB Systel in leitender Funktion tätig ist, sparte ebenfalls nicht mit Lob für die Entwicklung der Berufsakademie. Seinen Vortrag über die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufslaufbahn unterteilte er in die Kapitel Neugierde, Netzwerke und Gestaltungswille.

+ Akademieleiter Bernd Albrecht überreichte die Bachelor-Urkunden und Zeugnisse. © ey Leonhard Frimmersdorf, Elisabethe Schwab, Oliver Kins, Teresa Pakosch und Lea Dimmerling ließen aus Sicht der Studenten die vergangenen Jahre Revue passieren. „In den vergangenen drei Jahren Studium haben wir uns verändert und sind gereift“, meinte etwa Leonhard Frimmersdorf. „Die Achterbahn des Studiums haben wir gemeinsam gemeistert.“ Die Absolventen hatten sich symbolisch in eine akademische Tracht gehüllt. Zum Gruppenfoto warfen sie ihre Hüte in die Luft. Das beste Gesamtergebnis im Studiengang BWL erzielte Teresa Pakosch mit einer Durchschnittsnote von 1,3, in Wirtschaftsinformatik Robin Hammer (1,4) sowie Michelle Dähler (1,4) in Internationaler BWL und Außenwirtschaft. Wirtschaftsinformatiker Niklas Weber hatte über alle Studiengänge hinweg mit 100 von 100 möglichen Punkten die beste Bachelor-Thesis, die wissenschaftliche Abschlussarbeit, abgeliefert.

Musikalisch begleitet wurde die Feier von Janina Glaab, Rebecca Rohner und Daniel Hamann. (ey)

Quelle: op-online.de