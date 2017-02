Alles eine Frage des Geldes?

Rödermark - Die Bürgermeisterwahl hat keinen ausgemachten Favoriten. Diese Spannung kommt der Beteiligung zugute. Bis gestern Mittag hatten schon 2 452 Rödermärker ihre Stimme per Wahlbrief abgegeben. Von Michael Löw

Bleibt AL-Galionsfigur Roland Kern Bürgermeister? Lösen ihn Carsten Helfmann (CDU), Samuel Diekmann (SPD) oder Tobias Kruger (FDP) ab? Schaffen die Rödermärker schon beim ersten Durchgang am Sonntag Klarheit? Oder schicken sie die beiden Bestplatzierten zwei Wochen später in die Stichwahl? Fragen über Fragen, die eines verheißen: Spannung. Schon jetzt meldet die Stadt 2 452 Briefwähler. Bei der Bürgermeisterwahl 2011 gab es 2 718 Briefwähler. Doch an diesem Sonntag, gut zwei Wochen nach der Atomkatastrophe von Fukushima, wurde auch die neue Stadtverordnetenversammlung gewählt, das gab der Wahlbeteiligung einen Schub. Roland Kern siegte mit 59,1 Prozent vor Norbert Rink (CDU, 30,6 Prozent), Stefan Junge (SPD, 4,6 Prozent), Hans Gensert (3,7 Prozent) und Manfred Rädlein (FWR, 2,0 Prozent).

Die 2017er Kandidaten beantworten heute Fragen zu Finanzen und den Ortszentren und begründen, warum sie und kein Anderer der beste Mann für Rödermark sind.

Quelle: op-online.de