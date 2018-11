Fahrt durch Baustelle: Autofahrer pfeifen auf Verkehrsschilder

Rödermark - Das Verkehrsschild roter Kreis auf weißem Grund bedeutet: Durchfahrt verboten! So haben wir’s in der Fahrschule gelernt.

Autofahrer setzen diese Regel an der Kreuzung Odenwaldstraße/Elisabethenstraße allerdings regelmäßig außer Kraft und fahren beim Einbiegen in die Elisabethenstraße obendrein noch frech über den Gehweg – was Passanten gefährdet und Anwohner nervt. Die Breite des abgesperrten Bereichs verleitet zu den illegalen Fahrmanövern. Mehr Absperrgitter sind aber nicht möglich, weil der Schulbus dort durch muss – als einzige legale Ausnahme. Artur Singer, Chef des Fachbereichs Öffentliche Ordnung, wird die Bauarbeiter bitten, die Stelle enger zu machen. Viel Hoffnung, dass dies abschreckt, hat er nicht.

Singer bedauert, dass der Respekt vor Verkehrszeichen oder Anweisungen seiner Mitarbeiter im Straßenverkehr generell abgenommen habe. Oft träfen seine Leute auf Unverständnis und Protest von Autofahrern, wenn es darum gehe, Absperrungen und Umleitungen zu akzeptieren. In Urberach habe die Feuerwehr nach dem letzten Sturm eine Straße wegen Baumschäden sperren müssen. „Die Autofahrer haben die Absperrungen einfach weggeschoben und sind durch. “ Solches Verhalten sei heute leider „Standard“. Am besten, man schicke stets Doppelstreifen raus. „Einem alleine wird sonst das Wort im Mund herumgedreht. “ (bp)

