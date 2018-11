Badehaus vorm Ertrinken gerettet

Rödermark - Sobald die Kurve in einem Diagramm nach unten zeigt, verheißt dies gewöhnlich nichts Gutes. Beim Badehaus ist genau das Gegenteil der Fall: Die nach unten fallende Kurve weist hin auf das seit 2009 von 1,2 Millionen Euro auf 720.000 Euro geschrumpfte Jahresdefizit.

Die Kommunalen Betriebe Rödermark (KBR) mit ihren Geschäftsfeldern Abfall, Abwasser, Badehaus, Betriebshof und Gebäudewirtschaft haben das Jahr 2017 mit einem Gewinn von 380.893 Euro abgeschlossen. Besonders hervorzuheben sind die Zahlen zum Badehaus. Die konsequente Umsetzung der Organisationsänderungen und Schritte zur Weiterentwicklung führten zum besten Ergebnis seit Gründung der KBR. Betrug das Defizit im Jahr 2009 noch knapp 1,2 Millionen Euro, konnte der Verlust im vergangenen Jahr auf rund 720.000 Euro (inklusive 300.000 Euro städtischem Zuschuss) begrenzt werden. Erster Stadtrat Jörg Rotter und KBR-Chefin Petra Henkel freuen sich, dass die Sanierung greift: „Das ist eine Ergebnisverbesserung des schon immer defizitären Geschäftsbereichs um satte 400 000 Euro. Nächstes Etappenziel ist jetzt ein Jahresdefizit von 600 000 Euro.“

Wie kam es zur Kostenreduzierung? Wegen Bauschäden musste das Bad 2014 ein halbes Jahr geschlossen werden. Darin sah Rotter die Chance zum Neubeginn. 18 dort beschäftigte Aushilfen wechselten in andere städtische Aufgabengebiete, wo Lücken bestanden. Zum Beispiel in den Bürgerservice oder in Kitas als Kochhilfen und Putzfrauen. Das Stammpersonal (acht Mitarbeiter) wurde hingegen bis heute gehalten. Die Sauna mit Gastronomie und Wellnesszone ist seit 2015 ausgegliedert und privatisiert. Die „Saunaritter“ betreiben den Schwitzkasten als Pächter.

Rotter dankte jetzt vor der Presse den Mitarbeitern, die diesen Sparkurs erst ermöglicht hätten. Es sei gelungen, die Prozesse zu optimieren und den Zusammenhalt zu stärken. „Wir sind eine Mannschaft geworden.“ Das Lob hörte Badehausleiter Claudius Lamprecht natürlich gerne. Rotter erwähnte auch ausdrücklich die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen MTV, KSV, VFS und DLRG. Mit ihnen gemeinsam sei man – etwa in Ideen-Workshops – auf einem guten Weg. Und: Nur ein einziges Mal hätten in der Sanierungsphase die Eintrittspreise um verträgliche 50 Cent gehoben werden müssen. „Dazu hatten wir vorher unter Besuchern eine Umfrage gemacht.“

Die positive Entwicklung soll in den kommenden Jahren verstetigt, Einsparpotenziale konsequent genutzt werden. Zugleich ist mit höheren Instandhaltungskosten zu rechnen. Die teils veraltete Technik muss erneuert werden. Förderanträge beim Land Hessen (Landesprogramm Schwimmen) sind gestellt. Auf der Einnahmenseite soll sich eine Erweiterung des Veranstaltungsangebotes positiv niederschlagen. Unter dem Strich bietet die aktuelle Entwicklung die Gewähr, dass die Angebote sowohl für die Bürger (neben dem normalen Schwimmbadbetrieb wären etwa Schwangerenkurse, Kinderschwimmkurse oder „Fit im Alter“ zu nennen) als auch für Schulen und Vereine aufrecht erhalten werden können.

Vom 2017er KBR-Ergebnis profitierten die Rödermärker auch beim Abwasser: die Gebühren blieben mit 2,42 Euro je Kubikmeter für Schmutzwasser und 0,41 Euro je Quadratmeter für Niederschlagswasser stabil. (bp)

Quelle: op-online.de