Magistrat soll mit Post verhandeln

Urberach - Während das zum 30. April am Festplatz aufgegebene Postamt schon ausgeräumt wird, schaltet sich der Magistrat nun in die Debatte um die Schließung der Post ein.

Die Stadtverordneten haben einstimmig beschlossen, dass der Magistrat mit der Post Kontakt aufnimmt und darauf drängt, dass alle Postagenturen barrierefrei zugänglich sein müssen. Wie berichtet, will die Post AG ihre Dienste ab heute künftig in einem Laden an der Traminer Straße 12 anbieten. Das Geschäft ist nicht barrierefrei zugänglich. Für Behinderte soll es eine Klingel geben, dann werde geholfen, heißt es. Dem Parlament ist dies nicht genug. Die Barrierefreiheit der Postagenturen dürfe nicht an der Eingangstür enden, sondern müsse auch im Gebäude gewährleistet sein. Auch müsse es rings um die Poststelle ausreichend behindertengerechte Pkw-Parkplätze geben. (bp)

