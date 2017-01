Volker Kauder leistet Parteifreund Schützenhilfe

Ober-Roden - Die CDU hat ihr Haspelessen wegen der Bürgermeisterwahl vorgezogen. Es findet schon am Samstag, 4. Februar, statt und beginnt um 19 Uhr in der Kulturhalle Ober-Roden.

Volker Kauder, Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion und die zweitwichtigste Persönlichkeit der CDU Deutschlands, leistet seinem Parteifreund Carsten Helfmann am Abend vor dem ersten Urnengang Schützenhilfe. Karten für das Haspelessen sind im Vorverkauf bei allen Vorstands- und Fraktionsmitgliedern, bei der Metzgerei Knapp in Urberach (Bahnhofstraße 9) und „Zum alten Griechen“ in Ober-Roden (Kapellenstraße 1) sowie an der Abendkasse erhältlich. Sie kosten 15 Euro. Im Preis ist ein reichhaltiges Essen enthalten - serviert werden aber nicht nur Haspel mit Kraut, sondern viele weitere deftige Speisen. (lö)

Quelle: op-online.de