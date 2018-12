E-Flotte bekommt Zuwachs

Rödermark - Die Stadtverwaltung fährt ab sofort elektrisch. Dienstbote Ralf Groh steuert jetzt einen Opel Ampera E. Bei 12.000 Kilometer, die zwischen den Dienststellen im Jahr anfallen, spart das 1,6 Tonnen Co2. Auch Stadtpolizist Raymond Wehner und die Bauverwaltung fahren umweltbewusst. Sie können zwischen zwei Hybridfahrzeugen wählen. Eins davon schafft rein elektrisch fast 60 Kilometer Strecke.

Die Stadtverwaltung hat mit der Umrüstung ihrer Fahrzeugflotte begonnen und ihr erstes Elektroauto in Dienst gestellt. Das Fahrzeug, ein Opel Ampera E, ist vom Energieversorger Entega bis 2021 geleast. Es besitzt eine Reichweite von bis zu 520 Kilometer und kann an einer Schnellladesäule innerhalb von acht Stunden vollständig aufgeladen werden. Die Säule allein für die Stadtverwaltung soll in der Tiefgarage der Kulturhalle installiert werden. Zwei herkömmliche Ladesäulen gibt es in Rödermark bereits: eine neben der Kulturhalle auf dem Parkplatz, die andere am Festplatz in Urberach. Dort können Entegakunden für 40 Euro im Monat so viel Strom tanken, wie sie wollen. Nichtkunden zahlen 45 Euro.

Der Energieversorger wird außer dieser Flatrate künftig auch eine verbrauchsgenaue Abrechnung anbieten. Das kündigte Entega-Prokurist René Sturm gestern vor der Presse an. Gedacht sei im Lauf des Jahres 2019 auch an eine Angebotserweiterung um E-Carsharing Elektrofahrräder. Den neuen Opel nutzt Dienstbote Ralf Groh. Aufgrund finanzieller Förderung durch das Land Hessen und der Unterstützung des Versorgers Entega, der auch die beiden öffentlichen Ladesäulen zur Verfügung gestellt hat, liegt der Mietpreis für das Elektroauto auf dem Niveau eines vergleichbaren Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor.

Der Opel Ampera E ist nicht das einzige Fahrzeug mit Elektromotor in der Stadtverwaltung. Seit kurzem sind auch ein Plug-In-Hybrid und ein Hybrid in der Verwaltung im Einsatz. Die Modelle besitzen einen konventionellen Verbrennungsmotor und einen Elektromotor. Der Plug-In-Hybrid kann auf kurze Distanz rein elektrisch fahren und über eine Steckdose aufgeladen werden. Der Vollhybrid kann nicht rein elektrisch fahren und nicht extern geladen werden; die einzige Energiequelle der Batterie ist ein Generator, der Bewegungsenergie des Motors in elektrische Energie umwandelt.

„Rödermark steht für Nachhaltigkeit und möchte sich für die Nutzung von Elektromobilität in unserer Kommune stark machen. Elektroautos sind ein Schritt in die richtige Richtung. Als Verwaltung müssen wir ein Beispiel geben“, betonte Bürgermeister Roland Kern. „In einem Jahr wollen wir Resümee ziehen“, kündigte Klimaschutzmanagerin Daniela Mogk an. „Dann werden wir sehen, wie sich die unterschiedlichen E-Modelle im Alltag geschlagen haben.“ (bp)

Quelle: op-online.de