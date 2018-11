Energieerzeugung soll sauberer werden

Offenbach - Die Offenbacher Produktion von Fernwärme und Elektrizität kommt in der jüngsten Energie- und Treibhausbilanz nicht besonders gut weg. Das Papier bescheinigt beidem im Bundesvergleich relativ schlechte Emissionsfaktoren. Von Thomas Kirstein

Die Energieversorgung Offenbach bezweifelt die Stimmigkeit der Relationen.

Die Stadtverordneten sollen in ihrer nächsten Sitzung die „3. Fortschreibung der Energie- und Treibhausbilanz für die Jahre 2014 -– 2016“ absegnen. Dazu gehört auch der Auftrag, aus Stadtwerken und Ämtern eine Arbeitsgruppe für die Installierung eines funktionierenden Energiemanagements für städtische Gebäude zu bilden.

Zusätzlich soll der Magistrat mit dem EVO-Vorstand besprechen, wie der Ausstoß von Treibhausgasen aus dem Heizkraftwerk an der Andréstraße und dem Müllofen an der Dietzenbacher Straße reduziert werden kann.

Die Stadt hat sich als Mitglied des Klimabündnisses verpflichtet, die Emission von Kohlendioxid alle fünf Jahre um zehn Prozent zu reduzieren. Das ist zwar in den Jahren von 2010 bis 2018 erreicht worden. Wesentlicher Grund dafür war aber die Schließung von Produktionsanlagen auf dem Clariant-Gelände im Jahr 2012. Danach wurde das gesetzte Ziel knapp verfehlt. Mit dafür verantwortlich ist laut Magistratsvorlage die Verwendung von Steinkohle im Heizkraftwerk am EVO-Stammsitz. Würde diese zu 30 Prozent durch Holzpellets ersetzt, so heißt es in dem Papier, wäre die Hälfte der im Integrierten Klimaschutzkonzept errechneten CO2-Minderung erreicht. Darüber hinaus seien weitere „Maßnahmen zur Effizienzsteigerung in den Energieerzeugungsanlagen“ sinnvoll, um die relativ schlechten Emissionsfaktoren der Offenbacher Fernwärme und des lokal erzeugten Stroms zu verbessern. Offenbachs Umweltdezernent, Stadtrat Paul-Gerhard Weiß (FDP) betont dazu, dass es nur darum gehe, die Klimabilanz des guten und nachhaltigen Produkts Fernwärme zu optimieren.

Die Aussagekraft des vom Magistrat angeführten Bundesvergleichs zweifelt die EVO an. Offenbar seien in die Untersuchung Werte von Städten eingeflossen, die weder über ein Kohlekraftwerk noch ein Müllheizkraftwerk verfügten, erklärt Sprecher Harald Hofmann. Zudem würden nicht nur die Stadt, sondern auch Kommunen in der Region versorgt.

Ansonsten sieht sich die EVO bereits in guten Gesprächen mit den zuständigen städtischen Vertretern. Man mache sich gemeinsam Gedanken über die langfristige Ausrichtung der Wärme- und Stromversorgung in Stadt und Kreis nach dem – zeitlich überhaupt noch nicht zu fassenden – Betriebsende des Heizkraftwerks. Ob eine Gasturbine eine Alternative sein könnte, ist offen.

Das Unternehmen, das mehrheitlich der Mannheimer MVV und zu 49 Prozent der Stadt Offenbach gehört, hat nach eigenen Angaben vor rund zehn Jahren damit begonnen, ein umfangreiches Klimaschutzpaket für sein Versorgungsgebiet zu schnüren. Hofmann nennt einmal den Ausbau regenerativer Energien – aus solchen Quellen stammen für Deutschland überdurchschnittliche 55 Prozent des selbst erzeugten Stroms. Zum anderen habe die EVO die CO2-Emissionen ihrer Kraftwerke durch stetige Optimierungen verbessern können. Die dank Kraftwärmekopplung hocheffiziente Anlage an der Andréstraße laufe ohnehin nur noch in der Übergangszeit und im Winter, ansonsten reiche das stetig modernisierte Müllheizkraftwerk aus. Dies reduziere den Kohleverbrauch von vor zehn Jahren um ein Drittel und damit auch den Kohlendioxid-Ausstoß. Der vorgeschlagene Ersatz von Steinkohle durch Holzpellets sei inzwischen wirtschaftlich nicht tragbar.

