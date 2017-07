Fast 280 Kinder bei Ferienspielen

+ Mächtig Stimmung machten Teilnehmer und Betreuer der Stadtranderholung gleich zum Auftakt, denn sie feierten am ersten Tag der Sommerferien eine Fastnachtsparty. © Ziesecke

Fröhlich und turbulent mit einer Konfettisalve ging’s nach den ersten Bergen von Marmeladenbrötchen bei der Stadtranderholung der Nazarius-Gemeinde in Waldacker zu. Kein Wunder: Hier herrschte am ersten Tag der Sommerferien Fastnacht! In langen Polonaisen zogen die Freizeitleiter Luis Rebmann und Niklas Metz und ihr knapp 40-köpfiges Betreuerteam mit den 154 Kindern durch die Zelte, übers Gelände und wieder zurück, um auf Bänken und Tischen zu singen und zu tanzen. Staunend schauten die acht Küchendamen und zwei Küchenherren zu. Darunter war auch André Pradel, der die komplette Karriere vom Gruppenkind über den Freizeitchef zur Küchenfee durchlaufen hat. Das Thema „In sechs Tagen durchs Jahr“ geht nach dem närischen Auftakt heute mit Ostern weiter und endet am Samstag mit Silvester und der großen Freizeitshow. Wenn’s so weitergeht, wie es begann, will garantiert niemand freiwillig nach Hause.