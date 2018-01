Knackige Römer begeistern Närrinnen

„Wo einst regiert die Römer, regieren heut die Römerinnnen. Und wenn die Römer heute spielen, dann nur für euch!“ Mit Corinna Kuhns Begrüßung an knapp 1000 Närrinnen war die Lage in der Kulturhalle völlig klar: ein Abend von Frauen für Frauen, die Männer sind nur zum Dienen und als Augenweide da! „Die spinnen, die Römer!“ stand über der TS-Damensitzung, und tatsächlich hatten viele Besucherinnen sich diesem Thema modisch unterworfen – die Kleopatras, Agrippinas und Lucretias waren kaum zu zählen.

Die Zahlen des Abends: 965 weibliche Gäste, 34 männliche Helfer aus dem Umfeld der Turnerschaft, dazu rund 76 Aktive auf der Bühne – davon auch wiederum viele männliche TS-Geschöpfe. Schließlich kann sich der Verein glücklich schätzen, zwei ausdrucksstarke Männerballette in seinen Reihen zu haben, die den Saal zum Kochen brachten: die „Söhne Rödermarks“ ebenso wie die „Hanghühner“.

+ Was passt wohl besser zum Motto „Die spinnen, die Römer“ als Asterix und Obelix von der Männergruppe „Taktlos“ aus Rodgau? Ein echter Hingucker waren wieder einmal die „Söhne Rödermarks“, die von ihrer Trainerin in absoluten Gleichklang gebracht worden waren. © chz

Beide standen den anderen und sicher professioneller tanzenden Gästen des Abends wie etwa „Taktlos“ aus Rodgau, der „KaKaM“ aus Mühlheim, den hessischen und deutschen Meistern vom Assenheimer Männerballett und den wunderbar schwulen „Pink Tigers“ in keiner Weise nach. Was die Einen vielleicht mehr an Präzision und Kreativität einbringen, schaffen die Rödermärker Herren durch ihre wunderbar unverkrampfte Selbstdarstellung: „Sehr her, hier bin ich, und es stört mich nicht, dass ihr alle zuschaut!“ Wie die Trainerinnen diese Astralkörper zu ausdrucksstarker Darstellung gebracht haben, ist beeindruckend. Die Damen in Saal genossen es sehr, ebenso wie den Bühnenhelfer Graciano, der stundenlang den Elferdamen Luft zufächelte, aber auch in unterschiedlichen Kostümen bis hin zur legendären Bratpfanne die Bühne aufräumte.