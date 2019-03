Paragrafenburg gestürmt

36 Zugnummern mit rund 1200 Narren zogen am Samstag von der TS Ober-Roden über den unvermeidlichen, aber diesmal (im Gegensatz zum vergangenen Jahr) nicht bedrohlichen Bahnübergang hin zum Rathaus, wo sie von Bürgermeister Roland Kern, Stadtverordnetenvorsteher Sven Sulzmann und zahlreichen Untertanen schon trutzig erwartet wurden.

Zuvor tanzten und rollten die Gruppen durch den engen Ort – mit großen Prunkwagen und sportlichen Luxuskarossen ebenso wie mit traktorgezogenen Motivwagen, mit Rasenmäher wie mit Rollerblades, mit liebevoll geschmückten Kinder- und mit närrisch-gestalteten Bollerwagen. Davon profitierten vor allem die vielen kleinen Narren aus den Kindergärten, als Teufelchen verkleidet (die „Zahlenteufel“ der Kita Motzenbruch etwa, die mit Beträgen jonglieren) oder als olympische Flammen wie die Kinder der Kita Potsdamer Straße, als Schneemänner oder als Legosteine wie jene der Nazarius-Kita.

Vereine gaben sich zuhauf die Ehre, lautstark wie die Musikvereine oder breit gestreut in fantasievoller Ausstattung wie die Freunde der Nacht, die ihren 40. Geburtstag feierten, oder das Team OHK, das sich der „Schicht im Schacht“ widmete.

Das Personal der „Pflegeengel“ präsentierte sich seinem Namen gerecht beflügelt, und der Kerbverein Ober-Roden nutzte die bevorstehenden Bürgermeisterwahlen, um für sein Programm zu werben: mehr offene Biergärten, immer volle Biergläser und viermal im Jahr Kerb! Vom Bürgermeister verabschiedeten sich mehrere Gruppen, allen voran die Kolpingsfamilie, die ihm im Sinne von Star-Wars für die Zukunft wünschte: „Möge die Macht mit dir sein!“.

Mit mehreren Gruppen eröffnete die TS Ober-Roden den Lindwurm, während traditionell die TG den Schluss bildete, angeführt durch die gewaltig angewachsene, aber stilecht gekleidete Band „ABBA“, präsentiert von den Alten Herren der Prinzenschmiede. Den krönenden Abschluss stellte das Prinzenpaar Antje I. und Michael II., das schließlich die Bühne vor dem Rathaus erklomm und den hohen Herren ihre Forderungen übersandte, umringt von Hunderten von jubelnden Narren und vielen Kindern, die sich den Bonbonregen aus dem Magistratszimmer sicherten.

+ Zum letzten Mal nach 14 Jahren: Die Prinzliche Hofgarde hat beim Rathaussturm die Stadtkasse erobert und Bürgermeister Roland Kern in Ketten gelegt. © Ziesecke

Derweil waren die Verhandlungen um die Stadtkasse zäh wie immer. Lange mit der standhaften Weigerung „Lasst mich in Ruh – die Kass un auch die Dier bleibt zu!“ erfolgreich, gelang es schließlich auch im letzten Regentschaftsjahr dieses Rathauschefs, ihn trotz (geringer) Gegenwehr ob seiner leeren Kassen in Ketten zu legen und vorbei am Bratwurststand der Feuerwehr und an umlagerten Getränkeinseln vor sein Volk zu schleppen.