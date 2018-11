Freude über die lange Kampagne

Ober-Roden - Rödermarks am besten gehütetes Geheimnis ist gelüftet: Prinz Michael II. und Prinzessin Antje I. regieren das närrische Volk in der Fünften Jahreszeit. Mit ihrem Gefolge freuen sie sich auf eine ausgesprochen lange Kampagne.

Letztes Jahr viele Regenschirme und wasserdicht verpackte Narren, heuer einfach nur sonnig-warme Vorfreude und Spannung, wer sich da gleich am Rathausfenster als neues Prinzenpaar für die lange Fastnachtskampagne 2019 vorstellen wird: Das war der Sonntagmorgen in Ober-Roden. Viele Menschen waren zur Prinzenpaarproklamation auf der Gass’, fast alle bunt verkleidet. Der Musikzug der TG spielte auf und die Majoretten waren gemeinsam mit der grün-weißen Garde schon auf den Beinen. Vom Rathausfenster herab steigerte der Sitzungspräsident der TG-Karnevalisten, Sascha Reisert, die Spannung: „Wie das Wetter wird, das ist uns egal: Wir bestimmen das Klima, auf der Straße und im Saal!“

Mit einer kleinen Wehmutsträne im Auge verabschiedete sich das bisherige Prinzenpaar, Prinzessin Sarina (Houben) und Prinz Heinz (Kiehl) und machten am Rathausfenster Platz für die Neuen. Unter lautem Jubel traten schließlich die stadtbekannten und von so manchen Fastnachtsprofis schon fast erwarteten Protagonisten ans Fenster: Der stolze zukünftige Prinz Michael II. und seine bezaubernde Prinzessin Antje I., beide aus dem Hause Frank, das vielen Bürgern als Getränkelieferant bekannt ist. Sie haben viel zu feiern in nächster Zeit: Sie wird am 4. Januar 50, er am 1. Februar 45 und dann geht’s gleich so richtig rein in die sehr lange Kampagne 2019.

Mit dabei in den närrischen Wochen sind das kommende Kinderprinzenpaar Max (aus dem Hause Weber, Enkel des Neu-Siebzigers Kalli) und Dascha aus dem Hause Lidtke.

Neues Prinzenpaar der TG Ober-Roden vorgestellt: Bilder Zur Fotostrecke

„Ich hab unser Prinzenpaar schon vor der Kerb festgemacht“, erinnert sich TG-Vorsitzender Kalli Weber stolz. „Ich hab erst sie überredet, und sie hat dann zuhause ganze Arbeit geleistet“, berichtet er, wird aber vom angehenden Prinzen augenzwinkernd unterbrochen: „Nix da, was meint ihr, was ich sie hab überreden müssen!“ Das Ergebnis ist dankenswerterweise das gleiche, und nun ist auch klar, warum das Ehepaar Frank vor zwei Jahren schon seinen Sohn vorgeschickt hat, um als Kinderprinz Tim II. mal die Lage zu sondieren: Hält man das so viele Wochen mit diesen Narren aus?

Der Test lief wohl positiv, und Rödermark kann sich auf die Fassenacht freuen. Am Sonntag haben die Tollitäten jedenfalls schon mal eine gute Figur gemacht vor ihrem Volk, das sie in Scharen und mit lautem Jubel begrüßt hat. (chz)

Quelle: op-online.de