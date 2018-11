Schuss aus der Konfettikanone zum Start in die Saison

Zapp-Zarapp – seit 11.11. trägt man Narrenkapp

+ © chz Tanzen und Spaß haben waren die Merkmale des bunten und lauten Einstiegs der TS-Jugendabteilung in die Kampagne. © chz

Ober-Roden - Nicht immer lässt sich so gut in die lang ersehnte fünfte Jahreszeit hineinfeiern wie in diesem Jahr, in dem der 11. 11. , der Stichtag für die neue Fastnachtskampagne, auf einen Sonntag fiel.