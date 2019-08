Feine Nasen auf Spurensuche

Ein Hund läuft – etwas unkoordiniert wirkend – im Zickzack vorweg; drei Menschen mit GPS-Sendern und Kameras spurten luftschöpfend hinterher: So sieht der Laie die Hessische Meisterschaften im Streettrail, der Sucharbeit von Hunden auf offener Straße.

Ober-Roden – Die Aufgabe bei den Hessenmeisterschaften: Hunde müssen Menschen anhand ihres Individual-Geruchs erschnüffeln. Neben dem praktischen Nutzen ist es in der Hobbyvariante eine gute Möglichkeit, seinen Hund anspruchsvoll auszulasten. Fast überall auf der Welt werden Hunde zu sogenannten „Mantrailern“ ausgebildet – sei es bei der Polizei oder in Rettungshundestaffeln.

Ein gut ausgebildeter Personenspürhund kann eine mehrere Kilometer lange, 24 Stunden alte oder noch ältere Fährte verfolgen. Doch nicht jeder, der mit seinem Hund so trainiert, hat das Ziel, einmal mit ihm als Rettungshund in den Einsatz zu gehen.

Immer der Nase nach

Immer mehr Hundehalter entdecken das Mantrailing für sich und ihren vierbeinigen Partner als Hobby und ideale Auslastung. Schließlich ist man gemeinsam unterwegs und der Mensch lernt, der Nase seines Vierbeiners zu vertrauen.

Zwei Tage lang suchten hessische (einschließlich rheinland-pfälzischer) Paarungen ihre Besten. Quartier war das Heim des Clubs der Hundefreunde in Waldacker; Fährten wurden an verschiedenen Stellen etwa 250 Meter lang und jeweils nacheinander für zwei Hunde nutzbar ausgelegt.

Am Samstag traten 18 Teams an, darunter auch sechs aus der Umgebung von Dreieich und Rödermark; am Sonntag kam es zwischen den besten vier Teams zu den Finals, die letztlich aber über die Aufzeichnungen der vorherigen Runden entschieden wurden. Drei der vier Hundehalter gaben nach längerer Suche (und oft bis zu zwei Kilometern abgelaufenen Strecken) auf; die Halter einigten sich aufgrund der hohen Temperaturen, ihren Tieren weitere Durchgänge zu ersparen. Echte Siegerin, deren Hund Su (ein thailändischer Straßenhund) im Halbfinale auch als einzige erfolgreich den Gesuchten aufspürten, wurde Kerstin Holtz aus Offenthal. Die Hessenmeisterin ist damit (wie die weiteren vier Platzierten) zur voraussichtlich nächstes Jahr wieder in dieser Region stattfindenden Deutschen Meisterschaft qualifiziert.

Möglich wurde diese Auswertung durch die Kontrolle der Laufstrecken. Sie werden mittels eines GPS-Gerätes auf exakt 250 Meter ausgelegt; beim Wertungslauf wird der vom Hund tatsächlich gelaufene Weg aufgezeichnet und ausgewertet und letztlich beide Wegstrecken übereinandergelegt – die kürzeste Abweichung stellt den besten Suchhund.

„Es ist nicht einfach, am Ende mögliche Irritationen des Hundes zu finden: Oft liegt es einfach an der veränderten persönlichen Verfassung des Halters, oder zuvor nicht mitgeführte Materialien irritieren den suchenden Hund“, schildert die spätere Siegerin das Problem. Aber eines war auch bei 30 Grad Hitze klar: Hund und Mensch hatten viel Spaß, trotz aller Anstrengungen. Wer sich für diesen Sport, der keineswegs nur Menschensuche, sondern vor allem Tiersuche mit einschließt, interessiert, ist richtig beim Suchhundezentrum Hessen unter der Leitung von Christiane Wildhirt aus Reinheim: christiane.wildhirt@suchhunde-hessen.de. Mehr Informationen gibt es unter www.suchhunde-hessen.de.

VON CHRISTINE ZIESECKE

Quelle: op-online.de