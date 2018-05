Große Familie der Brandschützer

Der alljährliche Familientag ist für die Verantwortlichen der örtlichen Brandschützer stets eine Möglichkeit, sich bei ihren Ehreamtlichen und vor allem auch bei deren Familien für die oft zeitraubenden Einsätze zu bedanken. „Aber dieses Jahr ist alles ein bisschen komisch“, schmunzelte der zuständige Erste Stadtrat Jörg Rotter als Vertreter des Magistrats bei den Ehrungen. „Der Gottesdienst war diesmal freitags und erstmalig ökumenisch gestaltet, das bisherige Sonntagsprogramm ist dieses Mal samstags, der Herbert Weber fotografiert und seine Frau Birgit hält stattdessen die Rede, und außerdem ehren wir sogar Orwischer – alles ist anders!“

Tatsächlich war diesmal der Samstag zum Dankeschön auserkoren worden. Mit einem Glas Sekt ging’s los, mit Kaffee und Kuchen ging’s weiter, und auch die Kinder und Jugendlichen kamen nicht zu kurz. Mit Pferden und Kutsche ging’s mal nicht mit Sirene und Blaulicht, sondern mit zwei PS durch die Natur. Und zur besseren Verdauung gab’s beim Abendessen zwischen Vorspeise und Hauptgericht auch noch eine Zauberschau als Zwischengang – ein buntes und geselliges Programm als Dank für viele Stunden, die Ober-Rodens Wehrleute für den Schutz der Allgemeinheit opfern. Sechs Mitglieder der Urberacher Einsatzkräfte waren zum persönlichen Service eingeteilt – im Austausch mit dem kommenden Wochenende, wenn die Ober-Röder beim Urberacher Feuerwehrfest rund um die Wache am Festplatz aushelfen. „Das machen wir im Austausch, damit die Leute, die das ganze Jahr über arbeiten, wenigstens am Familientag mal bedient werden“, begründen beide Gruppen ihre grenzüberschreitende Hilfe.

+ Neue in der Einsatzabteilung, im Verein oder in der Damengruppe, dazu die teilweise für langjährige Treue zur Ober-Röder Wehr Geehrten sowie die Verantwortlichen aus Kreis, Stadt und Ober-Röder Wehr stellten sich zwischen Kaffee und Abendessen zum Gruppenbild mit Einsatzfahrzeug. © Ziesecke

Im Wechsel ehrten Wehrführer Thomas Braun und Birgit Weber, seit letztem Jahr Vorsitzende des Feuerwehrvereins, teilweise langjährige Mitglieder. Unterstützt wurden sie bei den staatlichen Ehrungen vom stellvertretenden Kreisbrandinspektor Thomas Peters. Zwei neue Mitglieder waren in die Jugendabteilung aufgenommen worden; mit Andreas Bauer und der aus Urberach hergezogene Matthias Göbel kamen auch zwei Neue in die Einsatzabteilung. Neu im Verein ist Karsten Voigt. Edgar Schrod, Axel Prenzel und Franz Keck wurden aus der aktiven Einsatzabteilung in die Alters- und Ehrenabteilung übernommen – teils aufgrund des bevorstehenden 60. Geburtstags, teils auf eigenen Wunsch. Neues gab’s auch bei der Damengruppe. Auch hier waren drei Neuzugänge zu vermelden.