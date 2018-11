Herbstkonzert besticht durch solide Mannschaftsleistung

Rödermark - Im Mittelpunkt des Herbstkonzertes des Musikvereins 03 Ober-Roden stand diesmal allein sein Großes Konzertorchester. Für diese Besetzung hatte Dirigent Johannes Maurer den ersten Teil des Programms hauptsächlich mit Originalkompositionen bestückt. Von Manfred Meyer

Der zweite Teil bot swingende Arrangements. Die meisten Kompositionen sind so angelegt, dass in ihrem Verlauf Orchesterteile, Instrumentengruppen, kleine Besetzungen und einzelne Musiker im Gesamtklangkörper solistisch auf- und wegtauchen. Insofern trat beim 37. Herbstkonzert schon auch ein gutes Drittel des Ensembles in unterschiedlichen Konstellationen häufig hervor und in Erscheinung.

Dennoch war das Heimspiel der Rödermärker keine Sammlung und Aneinanderreihung von Interaktionen Solisten plus jeweilige Orchester-Begleitungen. Es war heuer durchgängig Tutti-Teamwork. Gleichwohl kam es da und dort zu echten Alleingängen. Dabei diesmal, in der zweiten Halbzeit bei Manfred Schneiders „Jazz-Inspiration“, sozusagen der Star: Gregor Kastirke mit ein paar Tenorsaxofon-Improvisationen – knapp, knackig, gehaltvoll, gekonnt.

Im Duo-Verbund hervortretend brillierten tonlich und technisch bei Gioachino Rossinis „La Cenerentola“ (Aschenputtel) die Klarinetten Heike Weiland und Ediz Sakar. Mit der Aschenputtel-Thematik wandte der künstlerische Leiter, Johannes Maurer, einen interessanten Kniff an, um den Konzert-Break, die 20-minütige Pause buchstäblich zu überbrücken. Er brachte mit seinem Orchester Aschenputtel einfach noch mal. Allerdings nun nach der Vertonung von Patrick Doyle, Mack David und Al Hoffman. Das ist immer reizvoll und spannend für Musik-Gourmets, verschiedene Interpretationen einer Komposition oder unterschiedliche musikalische Umsetzungen eines bestimmten Themas miteinander in Beziehung setzen oder vergleichen zu können.

Sehr genau und aufmerksam hörte das Publikum auch zu, als die Ober-Röder in der ersten Halbzeit Joshua Shanks „Moonrise“ spielten. Ein, so Moderator Jürgen K. Groh, „langsames Stück mit schönen Klangfarben“, getragen, beruhigend, zum Schluss hin fast wie Minimal Music. Ein, so Johannes Maurer, „Klangteppich, der weich trägt“. Da schwebten und leuchteten die Akkorde und Harmonien.

Dass die bei einem vergleichsweise kleineren Blasorchester, wie die 03er eines sind, auch maximal phon- und lautstark rumoren können, erstaunt doch immer wieder. Was die Instrumentalisten an Klangrabatz entfesselten, als sie bei Filip Ceunens „Pompeii“ den Vesuv ausbrechen ließen, haute einen schon um. Dabei kippt bei den Ober-Rödern nichts um in puren übersteuerten Brachial-Lärm. Sie bleiben auch bei monumentalem Fortissimo transparent und im Rahmen.

Dabei hilft ihnen ihre überschaubare Ensemblegröße und dass sie in der Lage sind, schlanke, durchsichtige, geschmeidige Sounds zu produzieren. Dieses Ass stach auch beim interpretatorischen Höhepunkt des Abends, der dramatischen Rhapsodie für Blasorchester von Markus Götz, „Joss Fritz – Freiheit den Bauern!“ Die wendigen Musiker stellten dabei den geschichtlichen Plot plastisch und anschaulich da. Der schönste Gänsehaut-Moment dabei: die Choral-artige Brass-Passage im Mittelteil.

Quelle: op-online.de