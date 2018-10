Hitze holt das Erntedankfest ein

Ober-Roden - Die Altäre waren zu Erntedank zwar reich mit den Gaben der Felder geschmückt. Doch wegen der vergangenen Hitze fehlte auch manches. Zum Beispiel Getreide und Mais.

Der festliche Erntedankgottesdienst in der Kirche St. Nazarius war in diesem Jahr der Letzte in den vier Pfarr- und Kirchengemeinden – obwohl er am eigentlichen Erntedanktag gefeiert wurde: die anderen drei großen Gemeinden hatten ihre Tage des Dankes aus zumeist personellen und ferienbedingten Gründen um eine oder zwei Wochen vorgezogen. Das heutige Erntedankfest ist seit dem 3. Jahrhundert christliche Tradition und wurde schon von den Römern gefeiert. Lange gab es keinen festen Termin, weil das Ende der Ernte, je nach Wetter und Region, jedes Jahr stark variiert. Nach einem Beschluss des preußischen Königs im 18. Jahrhundert hat sich nach und nach in beiden großen Konfessionen der Michaelistag als Termin für Erntedank eingebürgert. Heutzutage wird meistens einen Sonntag danach, am ersten Oktobersonntag, gefeiert.

In St. Nazarius hatten Elisabeth Engelmann, Maria und Heinrich Fuchs, Rainer Hitzel, Ingeborg Kiesling, Susanne Kraus und Anne Schrod haben nach Anregungen ihres derzeit in Indien weilenden Pfarrers Elmar Jung die gespendeten Erntegaben und weitere Lebensmittel zu einem Erntealtar auf den Stufen zum Hochaltar aufgebaut.

Das große symbolische Brot mit der Aufschrift „Ein Brot, ein Leib“ hat in diesem Jahr Bäcker Bob Schrod gebacken und gestiftet. Die vollen Kartoffelsäcke spenden schon seit rund 35 Jahren Landwirt Werner Gaubatz und seine Familie.

Was auf dem rund um ein großes altes Wagenrad dekorierten Gabentisch der Natur fehlt, sind Getreidegarben und Mais – genau das gab’s nämlich kaum in diesem Jahr. Unsrer Zeitung hat bei den fleißigen Helfern nachgefragt: Hier bei uns Überfluss allerorten, wenn wir in die Regale schauen etwa – andrerseits durch die Hitze dieses Sommers aber auch eindeutlicher Fingerzeig, dass diese Fülle nicht selbstverständlich ist? „Gerade weil wir trotz schwieriger Wetterbedingungen immer noch so vieles ernten können, müssen wir dankbar sein“, gab Anne Schrod zu bedenken. Die Gruppe ist sich einig, dass wir Menschen uns mehr um den Schutz unserer Welt kümmern müssen, um Klimakatastrophen wie in vielen der ärmsten Ländern vorzubeugen.

Elisabeth Engelmann konzentriert es wieder auf unsere lokalen Verhältnisse: „Im Moment denken wir eigentlich nur an uns Menschen, aber ich denke auch an die Tiere – die haben es in diesem Jahr auch schwerer. Die Tiere im Freien hatten kaum Wasser im Sommer und für die Stalltiere bleibt viel weniger Futter im Winter. Dann müssen die Bauern zukaufen und das erhöht ihre Kosten.“

Umso wichtiger ist es Maria Fuchs deshalb, für das zu danken, was die Natur und damit der Schöpfer hervorgebracht haben: „Erntedank ist ein Dankeschön, dass wir all dieses hier trotzdem bei uns haben können.“ Vom Überfluss auf den Stufen der vier großen Gemeinden an den Erntedanksonntagen profitieren nun die Schwächsten der Stadt. Alle Erntegaben gingen nach den Gottesdiensten zur ökumenisch betreuten Lebensmittelhilfe „Rödermärker Brotkorb“. (chz)

