Nur jeder sechste Antrag schafft's: EU fördert „Kultur ohne Grenzen“

Rödermark – 200 Mitwirkende, 18 Konzerte, zwölf Lesungen, zehn Tanzveranstaltungen, acht Theateraufführungen und fünf Ausstellungen. Das Festival „Kultur ohne Grenzen - Frieden und Freiheit in Europa“ hat an zwei Wochenenden einiges zu bieten. Das hat auch seinen Preis.

Bürgermeister Roland Kern kalkuliert mit Kosten von rund 150.000 Euro. Die Finanzierung steht auf mehreren Säulen. Der eigentliche Festival-Etat der Stadt beträgt 25.000 Euro. Außerdem wurde das Budget für internationale Begegnungen und besondere Veranstaltungen von 25.000 auf 50.000 Euro aufgestockt. Mit der Vereinigten Volksbank und der Sparkasse Dieburg beteiligen sich zwei lokale Sponsoren an den Kosten.

Mit 70.000 Euro unterstützen das Land und die Europäische Union das Kulturfest, das vom 8. bis 10. März in Ober-Roden und von 14. bis 16. Juni in Urberach gefeiert wird. Auf den Zuschuss aus Brüssel ist Thomas Mörsdorf besonders stolz. „Die Erfolgsquote bei EU-Anträgen liegt nur bei 16 Prozent“, sagt der Leiter des Bürgermeisterbüros, der die Doppelveranstaltung zusammen mit Sylvia Baumer organisiert. 292 Anträge waren eingereicht, knapp 50 wurden genehmigt. „Kultur ohne Grenzen“ bekam 71,5 von 100 Punkten.

Rund drei Wochen vor der Auftaktveranstaltung haben die Organisationspsychologin Sylvia Baumer („Kunst für Rödermark“) und Thomas Mörsdorf die Festivalbroschüre vorgestellt. Sie enthält das Programm mit den beiden Schwerpunkten vom 8. bis 10. März in Ober-Roden und vom 14. bis 16. Juni in Urberach. Die Stadt richtet dieses Festival, das ein breites Spektrum kultureller Veranstaltungen abdeckt, mit Kulturinitiativen und Kulturschaffenden aus Rödermark und seinen Partnerstädten Bodajk (Ungarn), Tramin (Italien) und Saalfelden (Österreich) sowie den kooperierenden Städten Hekimhan (Türkei) und Bourgoin-Jallieu (Frankreich) aus.

Baumer und Mörsdorf präsentierten ein Programm, das allen kulturellen Sparten Raum gibt und „bereits in der Planungsphase zu neuen, vielversprechenden Kooperationen geführt“ habe. „Es gehört zu den Highlights des Festivals, dass sich neben den zahlreichen Akteuren aus unserer Stadt die Kulturtreibenden der beteiligten europäischen Städte in die Gestaltung einbringen“, so Baumer.

Das erste Festival-Wochenende richtet den Blick auf die Europawahl am 26. Mai. Die hessische Europaministerin Lucia Puttrich kommt zur Eröffnung in der Kulturhalle. Für die französischen Austauschschüler aus Bourgouin-Jallieu und die Jugendlichen der Nell-Breuning-Europaschule sollte der Rap-Workshop mit „Zweierpasch“ zu den Höhepunkten des Wochenendes zählen. Die mehrfach prämierten deutsch-französischen Zwillinge haben im Januar vor dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel gerappt. Nun werden sie also in Rödermark auftreten. Für die Jazzfreunde spielen in der Kulturhalle die „Swinging Tuxedos“.

Eingebunden in den ersten Block ist zudem der Bürgerempfang am Samstag, 9. März, ab 18 Uhr in der Kulturhalle. Dabei wird die Ausstellung „Europa! Unsere Zukunft“ eröffnet, die den Blick auf Europa und die Europawahl lenkt. Ab 20 Uhr nehmen die „Zollhausboys“ die Themen Flucht, Heimat und Fremdheit satirisch, zugleich aber auch berührend in den Blick. Gleichzeitig findet im Graf-Reinhard-Saal eine „Lange Nacht der europäischen Märchen“ statt.

Am Sonntag leuchtet der Stern der Literatur. Neben Autoren aus Rödermark wie Verena Rot, Chrismegan oder Arno Mieth werden der hier lebende Kabarettist und Ex-Rodgau-Monotones-Sänger Henni Nachtsheim und der im Sudan geborene und in Saalfelden lebende Autor Abdelaziz Baraka Sakin aus ihren Werken lesen. Zum Ausklang des ersten Festival-Wochenendes und als Ausblick werden Nachwuchsbands das Programm am Sonntagabend im Jazzkeller abrunden. Bei allen Veranstaltungen kommt auch die Kulinarik nicht zu kurz.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. (lö)

Quelle: op-online.de