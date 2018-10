Im Würgegriff der Finanzen: Patienten leiden  

Urberach - Dr. Martin Sonnenberg ist ins Visier der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KV) geraten. Die KV fordert von ihm die Rückzahlung eines hohen sechsstelligen Betrags angeblich falsch abgerechneter Leistungen. Der Vorwurf: Falschauslegung der Abrechnungsmodalitäten. Von Bernhard Pelka

Zu leiden haben unter den KV-Forderungen die Patienten. Der Allgemeinmediziner fährt Anwesenheitszeiten runter, nimmt keine neuen Patienten mehr und liquidiert bestimmte Leistungen privat. Dr. Martin Sonnenberg ist in Urberach seit 30 Jahren als Hausarzt tätig. Noch nie hatte er mit der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen (KV) Ärger solchen Ausmaßes. Jetzt aber fordert die KV von ihm weit mehr als 100.000 Euro angeblich falsch abgerechneter Leistungen zurück. Die KV kreidet dem Allgemeinmediziner quasi den Enthusiasmus für seinen Beruf und und sein großes Engagement für die Patienten an. Der 61-Jährige hat die Gewohnheit, immer schon vor Beginn der Sprechstunde morgens in der Praxis den täglichen Papierkram zu erledigen. Wenn in dieser Zeit Notfälle kamen, hat er sie bisher natürlich behandelt und dies nach bestimmten Sonderziffern im Leistungskatalog abgerechnet. Dasselbe galt für Patienten nach 19 Uhr – mithin nach dem offiziellen Ende der Sprechzeit.

Die KV argumentiert, der Chirurg und Chiropraktiker habe die Abrechnungsmodalitäten dieser Sonderziffern falsch ausgelegt. Abgerechnet werden dürften danach ausschließlich Notfälle. Da Dr. Sonnenberg aber zur Zeit der morgendlichen oder abendlichen Behandlungen ohnehin in der Praxis gewesen sei, um andere Dinge zu erledigen, habe es sich bei den abgerechneten Behandlungen nicht um Notfälle gehandelt, sondern lediglich um Hilfestellungen innerhalb der herkömmlichen Sprechstunde. Bedeutet: Die Behandlungen hätten nicht nach den Sonderziffern als Notfall abgerechnet werden dürfen. Konsequenz: Die KV macht rückwirkend für zwölf Quartale Regresszahlungen geltend.

+ Mit einem Aushang an der Praxistür macht Dr. Sonnenberg auf seine missliche Lage aufmerksam. © Pelka Der Mediziner hält die Argumentation der KV für abwegig. „Demnach müsste ein Schmerzpatient, der frühmorgens in seiner Notlage vor der Sprechstunde zu mir will, ja zufällig und auf gut Glück bei mir vorbeikommen – ganz ohne zu hoffen, dass ich da bin. Sonst wäre die Hilfestellung, die ich dann leiste, ja gar nicht abrechenbar. Das ist absurd. Das macht kein Patient, der sofort Hilfe braucht. Der kommt doch nicht vorbei, ohne zu wissen, dass er auch jemand antrifft.“



Dr. Sonnenberg hält der KV entgegen: „Ich habe unsere Notfallsysteme wie Notaufnahmen, Ambulanzen und Krankenhäuser entlastet. Ich habe etwas fürs Gesundheitssystem getan – und werde jetzt dafür bestraft.“



Der zweite Regress, der den gebürtigen Bochumer hart trifft, kommt wegen der hohen Patientenzahl in seiner Praxis zustande: 2 200 Kassenpatienten pro Quartal. Das sind mehr als doppelt so viele wie im bundesweiten Praxisdurchschnitt. „Für jeden Patienten habe ich ein Punkte- und Zeitbudget. Abgerechnet wird nach einem bestimmten Schlüssel. Da liege ich weit drüber.“

Der Arzt stört sich auch am Umgang, den die KV mit ihm pflegt. Statt schon früh auf die angebliche Schieflage bei den Abrechnungen hinzuweisen, habe die KV ihn ins offene Messer laufen lassen. Er habe versucht, einige Fragen telefonisch mit der KV zu klären. Dabei habe er sich als Nicht-Jurist in manchen Punkten nicht fachmännisch ausgedrückt. „Die Telefonate wurden aufgezeichnet. Meine Äußerungen wurden mir dann vorgehalten. Die KV, die eigentlich unsere Vertretung sein sollte, wird zu unserem Feind.“

Der Allgemeinmediziner hat sich einen Anwalt genommen. Überdies fährt er Anwesenheitszeiten in der Praxis zurück und rechnet künftig kassenfremde Leistungen, die er bisher nie abgerechnet hat, privat ab. Und der Streit mit der KV geht wahrscheinlich vor Gericht.

Was sagt die KV zu dem Fall? Pressesprecher Karl M. Roth: „Jede Gebührenordnungsposition in der Gebührenordnung ist mit einem so genannten Leistungsinhalt definiert. Dort ist also fixiert, in welchen Fällen bestimmte Abrechnungsziffern angesetzt werden können beziehungsweise dürfen. Die beiden Ziffern, um die es bei Dr. Sonnenberg geht, sind Ziffern, die nur vor sieben Uhr morgens und nach 19 beziehungsweise 22 Uhr und nie während der Sprechstunde abgerechnet werden dürfen und dann im Grunde auch nur notfallmäßig, also naturgemäß in eher seltenen Fällen. Diese kommen beim betroffenen Arzt aber derart inflationär häufig vor, dass dies eben nicht mehr plausibel erklärbar ist. Hier liegt also eine Falschabrechnung in einem recht hohen Ausmaß vor – ob dies ein Versehen oder bewusste Falschabrechnung ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Die KV führt Plausibilitätsprüfungen durch, weil sie der Gesetzgeber dazu verpflichtet und weil Ärzte dafür Sorge zu tragen haben, korrekt abzurechnen. Solche Verfahren werden dann regelmäßig eingestellt, wenn die Vertragsärzte plausibel darlegen können, dass sie die Leistungen persönlich sowie vollständig und korrekt erbracht haben. Die Praxissoftwaresysteme und die sehr zeitnah durch uns bereitgestellten zeitlichen Rechnungsergebnisse für unsere Mitglieder bieten auch vielfältige präventive Informations- und Beratungsmöglichkeiten.

Die durchgeführten Prüfungen schützen das Gros der korrekt abrechnenden Ärzte, denn lediglich ein bis zwei Prozent der hessischen Ärzte sind überhaupt von diesen Prüfungen betroffen. Wir halten die Prüfungen zum Schutz einer sinnvollen Versorgung der Patienten für zielführend. Kommt es in den Prüfungen zu Auffälligkeiten, können diese erklärt und anschließend berücksichtigt werden. Dies war jedoch in diesem Fall nicht gegeben.“

